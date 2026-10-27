77 kurgu kaza, kiralık sürücü, anlaşmalı eksperler! 25 milyonluk vurgun yapan sigorta şebekesinin yöntemleri deşifre oldu
Adana merkezli 7 ilde kurgu kazalar üzerinden sigorta vurgunu yapan şüphelilere yönelik operasyonda 58 şüpheli tutuklandı. Şebekenin 77 kurgu kazada 98 farklı aracın kullandığı, yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç sağladığı öğrenilirken, yöntemleri de deşifre oldu. Şebekenin, araç sahipleriyle anlaşarak kiralık sürücülerle kurgu kazalar yaptığı, anlaşmalı eksperler aracılığıyla araçların onarılmış gibi gösterildiği, ödemenin şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı belirlendi.
Kurgu kazalar ve hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerini zarara uğrattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonlar sürerken, 7 ilde düzenlenen operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı.
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4 YIL SÜREN TAKİP
Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2022 yılından 2026 yılına kadar yaptığı incelemelerde şüphelilerin çalışma yöntemleri tek tek deşifre edildi.
7 FARKLI KURGU KAZA
Yapılan incelemelerde bir otomobilin 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca bir aracın 5 farklı kişiye satılmış gibi gösterildiği ve her defasında farklı sigorta şirketlerinden zorunlu trafik sigortası yaptırıldığı tespit edildi.
25 MİLYON TL’LİK ZARAR
Şebekenin, araç sahipleriyle anlaşarak kiralık sürücülerle kurgu kazalar yaptığı, 98 farklı aracı 77 kazada kullanarak sigorta şirketlerini yaklaşık 25 milyon TL zarara uğrattığı öne sürüldü. Bir otomobilin ise 7 farklı kurgu kazada kullanıldığı belirlendi.
SÜRÜCÜLERİ DE KİRALAMIŞLAR
Şebekenin kurgu kazalarda "kiralık sürücü" kullandığı da ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler, araç sahipleriyle anlaşarak temin ettikleri araçlara kiralık sürücüler buldu ve planlanan noktalarda kazalar gerçekleştirdi.
ONARILMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ
Öte yandan şüphelilerin kaza öncesinde sokaklarda keşif yaptığı, güvenlik kameralarının görmediği noktaları belirledikten sonra kazaları gerçekleştirdiği tespit edildi.
Kaza sonrası tutanaklarıyla anlaşmalı kaportacılara götürülen araçların, anlaşmalı eksperler aracılığıyla onarılmış gibi gösterildiği öne sürüldü. Sigorta şirketlerinden ödeme alındıktan sonra paranın şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı belirlendi.
77 KURGU KAZADA 98 FARKLI ARAÇ
Şebekenin bu yöntemlerle 77 kurgu kazada 98 farklı aracın kullandığı, yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü.
58 TUTUKLAMA
Adana merkezli Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda arasında sigorta acentesi sahibi ve çalışanları, eksperler, kaportacılar, kiralık sürücüler ile araç sahiplerinin de bulunduğu 58 şüpheli tutuklandı, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.