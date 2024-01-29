Araç kiralama ve sigorta dolandırıcılarına dev operasyon! 20 ilde 64 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, araç kiralama ve sigorta firmaları isimlerini kullanarak sanal ortamda dolandırıcılık yapanlara yönelik 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, “SİBERGÖZ-20” Operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçuna yönelik 20 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonlarında 64 şüpheli yakalandığını duyurdu.

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışmalar sonucunda Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı "Sibergöz-20" operasyonları düzenlendi.

ARAÇ KİRALAMA VE SİGORTA ÜZERİNDEN DOLANDIRIYORLARDI

Operasyonda yakalanan 64 şüphelinin, "araç kiralama ve sigorta" firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları "oltalama" siteleri üzerinden iletişimi geçtikleri vatandaşlardan para talep edilerek, haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

TABANCA, DÖVİZ, ALTIN VE DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyona dair ayrıntıları paylaştı. Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile dijital materyale de el konulduğunu duyurdu.

"SANAL DOLANDIRICILARIN ENSESİNDEYİZ"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "sanal devriyelerin, nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduğunu, onlara göz açtırmayacaklarını" ifade etti.

Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.