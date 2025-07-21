Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Türkiye ile Irak arasındaki 52 yıllık anlaşma sona eriyor

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026’da yürürlükten kalkacak. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 2026 yılında sona erecek.

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27 TEMMUZ 2026'DA SONA ERİYOR

Resmi Gazete’de yer alan 10113 sayılı karara göre Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ile ilgili 27 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükteki anlaşmalar, protokoller ve bunlara ek belgelerin geçerliliği sona erecek.

2010 YILINDA 15 YIL UZATILMIŞTI

İki ülke arasında ilk olarak 1973’te imzalanan bu anlaşma, yıllar içinde çeşitli protokollerle güncellenmiş ve son olarak 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılmıştı.