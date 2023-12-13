Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yatırım Fonu anlaşmasını onayladı! Türk dünyası birleşiyor

13 Aralık 2023 09:15 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 09:36

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnameye göre; 5 Türk ülkesinin sermayesiyle kurulacak "Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması" onaylandı. Bölge içi ticareti genişletme ve ekonomik faaliyetleri destekleme amacıyla kurulan fonun onayına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince karar verildi.

5 TÜRK ÜLKESİ FİNANSE EDECEK

Türk Yatırım Fonu 5 Türk devleti tarafından finanse edilecek. Sermayedarlar arasında Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan ve Türkiye yer alacak.

Yapılan açıklamada, kurucu üyelerin 3 Ekim 2009 tarihli Türkçe Konuşan Devletler İşbirliği Konseyi Kuruluşuna İlişkin Nahçıvan Anlaşması ile kurulan "Türkçe Konuşan Devletler İşbirliği Konseyi" üyeleri sıfatıyla bulunacağı ifadesi yer aldı.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 500 MİLYON DOLAR

Türk Yatırım Fonu’nun toplam sermayesi 500 milyon dolar olacak. Her üye ülke, fonun sermayesine eşit oranda katkıda bulunacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Yatırım Fonu’na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 100 milyon ABD doları karşılığını geçemeyecek. Ancak Cumhurbaşkanı, bu tutarı beş katına kadar artırma yetkisine sahip olacak.

EKONOMİK KALKINMAYI DESTEKLEYECEK

Fon, bölge içi ticaret hacmini artırmayı ve ekonomik faaliyetleri destekleyerek TDT ülkelerinin ekonomik kalkınmasına destek olmayı amaçlıyor.

Fon kaynakları aracılığıyla üye ülkelerde KOBİ'Iere finansman sağlanması, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eş finansman yapılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi, dijital altyapının güçlendirilmesi ve çeşitli sektörlerde kalkınma projelerinin desteklenmesi planlanıyor.

ERDOĞAN'DAN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Zirvesi’nden dönüşte gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teşkilatımızın, 'birliğimiz, gücümüzdür' şiarı böylece daha perçinlenmiş, tahkim edilmiş oldu. Zirvede yürütülen mevcut projelerin durumunu da istişare ettik. Yeni iş birliği alanlarının belirlenmesine dair kararlar aldık. Bölgemizin refahını artırmak üzere ekonomi, ticaret, karşılıklı yatırımlar, ulaştırma, enerji gibi alanlarda çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.