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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye yapılan yüzde 49,25'lik zamma ilk yorum

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın yüzde 49,25'e çekilmesiyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Devletimizin imkanları arttıkça bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına izin vermeyeceğiz. Yüzde 49,25'lik artış oranının SSK ve Bağkur emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan emekliye yapılan yüzde 49,25&#039;lik zamma ilk yorum
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi


    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da yapılan toplantıda Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının açıklandığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammının yüzde 49,25'e çıkarılmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

    "TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK" 

    Emekliler için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan tam kapasite seçime hazırlanırken diğer yandan şartlarımızı zorlama pahasına ülkenin ihtiyaçlarını ve milletimizin beklentilerini karşılayacak politikaları da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." dedi. 

    "EMEKLİ ZAMMINI YÜZDE 49,25 OLARAK UYGULAYACAĞIZ"

    Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sene yaklaşık 16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarında ocak 2023 tarihi itibarıyla altı aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız.

    "KİMSENİN ARAMIZI BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

    Devletimizin imkanları arttıkça bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına izin vermeyeceğiz. Yüzde 49,25'lik artış oranının SSK ve Bağkur emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliZamCumhurbaşkanı Erdoğan
    Haberler > Ekonomi > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye yapılan yüzde 49,25'lik zamma ilk yorum
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