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Haberler > Ekonomi > Cüzdansız hayat başlıyor... Hem tüketiciler hem de perakendeci kazanacak

Cüzdansız hayat başlıyor... Hem tüketiciler hem de perakendeci kazanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cüzdansız hayat başlıyor... Hem tüketiciler hem de perakendeci kazanacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hepsipay Türkiye’deki ödeme alışkanlıklarını değiştirecek yeni çözümünü tanıttı. Tüketiciler tüm kredi kartlarını sakladıkları Hepsipay dijital cüzdanlarından karekod okutarak her yerde ödeme yapabilecek. Uygulamayla kullanıcılar çeşitli kampanyalardan yararlanabilirken işletmeler de yeni müşteri kazanacak.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Müşterilerine kredi kartlarını güvenli şekilde saklama ve alışverişlerinde kullanma imkânı sunan dijital cüzdan uygulaması Hepsipay, Türkiye’de bir ilk olan yeni ve hızlı ödeme uygulamasını tanıttı. Halihazırda online alışverişlerinde de kredi kartı bilgisi girmeden dijital cüzdanlarıyla tek tıkla ödeme yapabilen Hepsipay müşterileri, çok yakında Hepsipay aracılığıyla tüm kredi kartlarını fiziksel alışverişlerinde de kartlarını taşımaya gerek kalmadan kullanabilecek. Yeni uygulamayla dijital cüzdanda saklanan tüm kredi kartlarıyla POS cihazlarında karekod okutarak ödeme imkânı sunuluyor. Uygulamayla hâlihazırda karekodlu yapılan ödemelerde benzeri olmayan, kredi kartı kampanyaları ile taksitten yararlanılabiliniyor.

16 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI

Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen “Hepsipay’ı alışveriş deneyimini tek tıkla ödeme hızı ve vadelendirme çözümleriyle zenginleştiren ve kolaylaştıran bir ‘alışveriş arkadaşı’ olarak görüyoruz. Hepsipay bugün Hepsiburada platformu dışında 16 milyona yakın kullanıcısına anlaşmalı e-Ticaret mağazalarında hızlı, güvenli ve kolay ödeme imkânı sunuyor. 28 e-Ticaret markasının ödeme ekranlarında Hepsipay dijital cüzdanla ödeme yapılabiliyor. Bu sayede müşterilerimizi ödeme ekranına geldiklerinde kart bilgisi girme, kartlar arasında seçim yapma ve 16 haneli kart bilgisi girme gibi ağrı noktalarından da kurtarıyor. Üstelik müşterilerimize sunduğumuz vadelendirme çözümleriyle satın alım güçlerini de artıyoruz” dedi.

VADELENDİRME SEÇENEKLERİ VAR

Çok yakında Hepsipay müşterilerini, hayatı kolaylaştıracak önemli bir yenilikle daha karşılayacaklarını belirten Bayülgen “Hepsipay müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve onlara her zaman en yeni ödeme çözümlerini sunmak için AR-GE ve teknoloji ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Yakında yurt dışında hızla yaygınlaşan dijital cüzdan deneyimini Türkiye’de kullanıma sunacağız. Bu özellik sayesinde kullanıcılarımız başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan Hepsipay dijital cüzdanlarındaki kredi kartlarını, fiziksel alışverişleri sırasında tüm özellikleriyle birlikte kullanabilecek. Kampanyalarından yararlanabilecek ve ek vadelendirme seçeneklerini kullanabilecekler. Getirdiğimiz bu yeniliklerin bizimle çalışacak yeni işletmeler hem yeni müşteri kazanacaklar hem de alışverişe dönüşüm oranlarını arttırarak e-Ticaret hacimlerini katlayacaklar” diye konuştu.

Cüzdansız hayat başlıyor... Hem tüketiciler hem de perakendeci kazanacak - 1. Resim

HEPSİPAY KİTE SCHOOL AÇILDI

Hızlı, özgür ve esnek bir ödeme dünyası sunan Hepsipay, uçurtma sörfü tutkunlarının uğrak yeri Muğla Akyaka’da Hepsipay Kite School’u açtı. Hepsipay’in dijital cüzdanının kullanıcılarına sağladığı hız, özgürlük ve esneklikten ilham alan Hepsipay Kite School, deneyimli eğitmenleriyle kite surf yapan ve öğrenmek isteyenlere ev sahipliği yapacak. Kite Surf alanında dünya şampiyonu olan Gianmaria Coccoluto da 24-28 Haziran tarihlerinde “Free Style Kite Kampı”nda Kite Surf meraklılarıyla Hepsipay Kite School’da bir araya gelecek.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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