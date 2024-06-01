Kredi kartı kullananlar dikkat! TCMB'den "yüksek limit" uyarısı geldi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüksek kredi kartı limitleri nedeniyle bankaları uyardı. TCMB, limitin gelire göre belirlenmesini istedi.

Enflasyona karşı gelir düzeyi azalanlar geçim yolunu kredi kartında buldu. Ay sonunu getiremeyen birçok vatandaş kredi kartına yüklendikçe yüklendi. Kredi kartı ile yapılan harcamaların toplam hacmi 2 Temmuz 2021 tarihinde 35.4 milyar TL seviyesindeyken bu tutar 17 Mayıs itibarıyla 275.8 milyar TL’ye ulaştı. Son 1 yılda yaşanan artış ise yüzde 108 artış sonrasında Merkez Bankası (TCMB), bankaları uyardı.

KREDİ KARTI BORÇLARI ARTIYOR

TCMB’nin Finansal İstikrar Raporu’nda, hanehalkı borcunun milli gelire oranındaki düşük seviye korunurken bireysel kredi kartı borcunun payının arttığı ifade edildi. Kredi kartlarının enflasyonist dönemde taksit olanaklarıyla kolay erişilebilir bir finansman sunduğu vurgulandı.

YÜKSEL LİMİT ARTIŞI ETKİLİ OLDU

Hanehalkının finansal yükümlülüklerindeki artışta kredi kartı borçlarının belirleyici olduğu kaydedilen raporda, “Tüketici temel mal ve hizmet enflasyonu, dijitalleşme kaynaklı kullanım kolaylıkları, ödemelerde banknot kullanımının azalarak kart kullanımının yaygınlaşması, bankaların yüksek limit artırımları, kredi kartı taksit imkanları gibi faktörler kredi kartı bakiye büyümesinde etkili olmuştur” denildi.

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28 MİLYON KREDİ KARTI KULLANICISI VAR

Aktif kredi kartı kullanıcı sayısının 28 milyona yaklaştığına işaret edilen raporda, bireylerin kredi kartı bakiye ve limitlerini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekilerek, “Artan kredi kartı faiz oranları ile birlikte özellikle gelir/borçlanma uyumsuzluğu olan bireylerde faize bırakma davranışının borç servis yükünü artırabileceği değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı.

Raporda 2024 başı itibarıyla bireylere tanımlanan toplam kredi kartı limitinin 4,2 trilyon TL’ye, toplam kart bakiyesinin de 1,3 trilyon TL’ye ulaştığı aktarıldı.