Dağlardan toplayıp satıyorlar! Kilosu 4 bin TL

Antalya'da doğada kendiliğinden yetişen ve değeri nedeniyle halk arasında "kara elmas" olarak nitelendirilen kuzugöbeği mantarının dönemi başladı. Sabahın erken saatlerinde dağa çıkan vatandaşların topladıkları mantarlar, kilosu 4 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen ve yöre halkı tarafından "göbek" olarak adlandırılan kuzugöbeği mantarının toplama mevsimi başladı. Yağmurun ardından ormanlık alanlarda çıkan bu kuzugöbeği mantarı, hem lezzetiyle hem de ekonomik değeriyle dikkati çekiyor.

YURT DIŞINDAN DA TALEP VAR

Yüksek getirisi nedeniyle halk arasında "kara elmas" olarak nitelendirilen, hem iç piyasada satılıyor hem de yurt dışına gönderiliyor.

FİYATI 4 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yöre halkı, sabahın erken saatlerinde dağlara çıkarak kuzugöbeği ararken, bu mantarın kilosu pazarda yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Kuzu göbeğinin bu yıl az olması nedeniyle kilogram fiyatı 4 bin liraya kadar çıkıyor.