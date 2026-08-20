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Ekonomi

DeFacto'dan yeni kategori: Portföyüne pırlantayı da ekledi

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DeFacto'dan yeni kategori: Portföyüne pırlantayı da ekledi
Fotoğraf Başlığı DeFactodan yeni kategori: Portföyüne pırlantayı da ekledi

DeFacto, gerçek pırlanta kullanılan 40 parçalık yeni koleksiyonuyla mücevher kategorisine adım attı. Koleksiyon ilk etapta 22 mağaza ve online kanalda satışa sunulurken, şirket ürünleri piyasa fiyatlarının yaklaşık 10’da biri seviyesinde tüketiciyle buluşturmayı hedefliyor.

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Önder Çelik
ÖNDER ÇELİK

Moda markası DeFacto, ürün portföyüne pırlantayı da ekledi. Gerçek pırlantaların kullanıldığı yeni koleksiyon; yüzük, küpe, kolye, zincir bileklik ve ip bilekliklerden meydana gelen toplam 40 parçadan oluşuyor.

Koleksiyondaki her ürün, kendisine özel JTR pırlanta ve mücevher derecelendirme raporuyla birlikte sunuluyor. Pırlanta kategorisine girişlerini şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiren DeFacto CEO’su İhsan Ateş, piyasanın 10’da bir fiyatına eş değer ürünler çıkardıklarını söyledi.

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Ateş, şunları söyledi:

Bugün moda perakendesinde farklılaşmanın yalnızca mevcut kategorilerde daha fazla ürün sunmaktan geçmediğine inanıyoruz. Tüketici markalardan yeni deneyimler, yeni keşif alanları ve zaman zaman hiç beklemediği karşılaşmalar bekliyor.

Biz de hazır giyimde yıllar içerisinde geliştirdiğimiz hız, ölçek, tasarım ve erişilebilirlik yetkinliklerimizi daha geniş bir hayat tarzı dünyasına taşıyoruz. Amacımız, müşterilerimizin pırlantaya kolaylıkla ulaşabildiği, ürün hakkında ihtiyaç duyduğu bilgiyi rahatça edinebildiği ve kendisini güvende hissettiği yalın bir alışveriş deneyimi sunmak. Koleksiyonu ilk etapta 22 mağaza ve online kanalımız üzerinden tüketicilerle buluşturacağız. Önümüzdeki dönemde hem ürün gamını hem de satış ağını genişletmeyi planlıyoruz. Türkiye’de elde edeceğimiz sonuçların ardından kategoriyi uluslararası operasyonlarımıza da taşımayı hedefliyoruz.

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