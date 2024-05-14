DenizBank, Dünya Çiftçiler Günü’nde özel kampanya: 3 aya kadar faizsiz 20 bin TL

DenizBank, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Üretici Kart ile yapılan alışverişlerde nakit avans fırsatı ve toplam 5 ay vade avantajıyla üreticinin hayatını kolaylaştırıyor.

20 yılı aşkın süredir tarımın finansmanı ve çiftçinin üretiminin devamlılığı için çalışan DenizBank, tarım sektöründe bir ilk olan inovatif ürünü Üretici Kart ile MobilDeniz’den 3 aya kadar faizsiz 20.000 TL nakit avans fırsatının yanı sıra, yine Üretici Kart ile mayıs sonuna kadar anlaşmalı iş yerlerinden yapılan alışverişlerde 5 ay vade avantajı sunuyor.

Üreticiler MobilDeniz’den başvurarak, bankaya hiç gitmeden bayiden 3 milyona kadar traktör kredisine de erişebiliyor. DenizBank KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, şunları söyledi:

"Bugün tarıma özel 304 şubemizde, büyük kısmı ziraat mühendislerinden ve çiftçi ailelerin çocuklarından oluşan neredeyse bin 500 kişilik ailemizle çiftçilerimizin verimliliğinin, üretim gücünün artması için çalışıyoruz.

20 yılı aşkın sürede ulaştığımız 66,2 milyar TL kredi ve kırsalda yaşamını sürdüren 4 milyonu aşkın müşterimiz ile özel bankalar arasında yüzde 42,5 pazar payına sahibiz. 2023 yılı itibarıyla, kırsal bölgelerde Türkiye’de ilk ve alanında tek bir yapılanma kurduk; hem tarımsal üretim yapan hem de çiftçilere ürün ya da hizmet satan farklı sektörlerden müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek elden karşılamak üzere Dinamik Şube modelini hayata geçirdik."