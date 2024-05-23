Denizi kirleten 42 gemiye 91 milyon TL ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ediyor. EGDS’nin devreye girdiği günden itibaren denizi kirleten 42 gemiye kesilen 91 milyon 766 bin TL idari para cezasını Büyükşehir Belediyesi çevre yatırımlarında kullanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk ve tek olan "Elektronik Gemi Denetim Sistemi" (EGDS) ile Akdeniz masmavi sularını kirleten gemilere göz açtırmıyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen EGDS sistemi ile Aksu Beşgöz Deresi ve batıda Göynük Çayı arasındaki sorumluluk sahasındaki deniz araçlarının denizlere kirletmesine anında müdahale ediliyor.

ANTALYA KÖRFEZİ 7/24 İZLENİYOR

EGDS ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulanan saha içerisinde 22 noktaya PTZ ve termal kamera kuruldu. Sistem kapsamında 20 ayrı noktaya 40X optik büyüme özelliğine sahip 20 PTZ kamera, otomatik tanımla sistemine sahip 20 termal kamera ve ayrıca Balıkçı Barınağı üzerinde 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralar ile denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor. EGDS merkezinden 7/24 kameralar ile izlenen Antalya körfezinde denizi kirlettiği tespit edilen teknelere anında tespit ediliyor.

42 GEMİNİN DENİZİ KİRLETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Denetim tekneleri denizi kirlettiği tespit edilen geminin bulunduğu noktadan numune alıyor. Numune sonuçlarına göre denizi kirlettiği analiz sonuçları ve kamera kayıtları ile tespit edilen gemilere idari yaptırım uygulanıyor. 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren devreye alınan EGDS ile 42 geminin denizi kirlettiği tespit edildi. Yapılan tespitler sonucunda 91 milyon 766 bin TL idari para cezası uygulandı. Büyükşehir Belediyesi’nin gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik cezalardan elde edilen gelir ise yine çevre projelerinde değerlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, böylelikle hem deniz kirliliğini önüne geçerken, hem de çevre projelerine de kaynak aktarıyor.