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    Dev projelerde son viraj, Türkiye 2024'te enerjisine enerji katacak

    Akkuyu’da ilk reaktörün açılışı için hedef 29 Ekim, petrolde bu yıl hedef sadece Gabar’dan 100 bin varil, Karadeniz gazında faz-2 çalışmaları başlıyor, rüzgârda 1.500, güneşte 3 bin 500 megavat ilave güç kurulacak...

    Dev projelerde son viraj, Türkiye 2024&#039;te enerjisine enerji katacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Geçen yıl yerli doğalgazını kullanmaya başlayan ve gelen müjdelerin ardından petrolde üretim rekorları kıran Türkiye, 2024 yılında da enerjisine enerji katacak. Devam eden veya planlanan projelerden bazıları şöyle:

    İLK REAKTÖR ÇALIŞACAK

    Mersin’de inşası süren ve Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu’da ilk reaktör bu yıl devreye girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçtiğimiz yıl, Akkuyu NGS’de ilk reaktörünün devreye alınmasına ilişkin, “Önümüzdeki yıl inşallah Cumhuriyetimizin 101’inci yılı, ‘29 Ekim 2024’ diye bir tarih hedefimiz var” demişti. Santral, 4.800 megavat gücünde dört üniteden oluşacak. Akkuyu’da dört reaktörün de birer yıl arayla işletmeye alınması planlanıyor. 

    YENİ SANTRALLER YAKIN

    Türkiye, ikinci ve üçüncü NGS’ler için de çalışmalarını sürdürüyor. Söz konusu santrallerden birinin Sinop’a, diğerinin Trakya Bölgesi’ne yapılması bekleniyor. Türkiye’nin Sinop’ta planlanan santralin inşası için Rusya, Trakya’da planlanan santralin inşası için de Çin ile görüştüğü belirtiliyor. Enerji Bakanı Bayraktar, Çin ile yürütülen müzakerelerde önemli mesafe alındığını, önümüzdeki aylar içerisinde anlaşmanın sonuçlandırılabileceğini bildirmişti. 2024 içinde santrallerden herhangi biri için anlaşmaya varılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    GAZ MERKEZİNDE YER TESPİTİ

    Trakya Bölgesine kurulması planlanan gaz merkezi ile Türkiye, üretici ve kullanıcı ülkelerin gaz ticaretinde merkez ülke olmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin, başta Avrupa’nın gaz tedariki ve üretici ülkelerin de enerji ihracatının artması için daha önemli bir konuma gelmesi bekleniyor. Trakya’da yer tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, doğalgaz merkezinin de 2024 yılında kurulması hedefleniyor.

    KARADENİZ’DE FAZ-2

    Karadeniz’den üretilen yerli doğalgaz geçtiğimiz nisan ayında karaya getirilmişti. Yakın zamanda sisteme verilen gaz miktarı 10 milyon metreküpe çıkacak. Böylece, Filyos’taki faz-1 çalışmaları tamamlanmış olacak. İkinci fazda üretimin günlük 40 milyon metreküp düzeyine çıkarılması hedefleniyor. İkinci faz çalışmaları da üç yıl içinde tamamlanacak.

    100 BİN VARİL PETROL HEDEFİ

    Gabar Dağı’ndaki Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası’nda üretim sürecek. Yılbaşı itibarıyla Şırnak’taki petrol üretimi 30 bin varile ulaştı. Gabar’da iki yıl içinde 80 ila 100 üretim kuyusu açılması planlanıyor. 2024 sonunda da günlük 100 bin varil üretime ulaşılması amaçlanıyor.

    RÜZGÂR VE GÜNEŞTE İLAVE GÜÇ

    Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’nin elektrikteki kurulu gücünün yüzde 27 artışla 136 bin megavata çıkarılması hedeflenirken, bu kapsamda, 2024 yılı içinde rüzgârda 1.500, güneşte 3.500 megavatlık yeni kurulu gücün devreye alınması planlanıyor.

    HİDROJEN ÇALIŞMASI SÜRECEK

    Hidrojene yönelik çalışmalar, bu yıl da devam edecek. Türkiye’nin elektrolizör kurulu gücünün 2030’da 2 gigavat, 2035’te 5 gigavat ve 2053’te 70 gigavata çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca, yeşil hidrojen üretim maliyetinin de 2035 yılında kilogram başına 2,4 dolara, 2053’e kadar 1,2 dolara kadar düşürülmesi amaçlanıyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EnerjiTürkiye
    Haberler > Ekonomi > Dev projelerde son viraj, Türkiye 2024'te enerjisine enerji katacak
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