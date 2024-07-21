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Haberler > Ekonomi > Devlet, 4 milyar lira alacaktan vazgeçti 6,8 Milyon kişinin borcu silindi

Devlet, 4 milyar lira alacaktan vazgeçti 6,8 Milyon kişinin borcu silindi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Devlet, 4 milyar lira alacaktan vazgeçti 6,8 Milyon kişinin borcu silindi
Hazine Ve Maliye Bakanı, Kamu Alacağı, Yeniden Yapılandırma, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen yıl çıkarılan kanun kapsamında, vatandaşın devlete olan 2 bin lira ve altındaki borçları silindi. Yaklaşık 6,8 milyon mükellef, 4 milyar 20 milyon liralık borç yükünden kurtulmuş oldu.

Haber Merkezi ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6,8 milyon mükellefe ait 4 milyar liranın üzerindeki kamu alacağının terkin edildiğini açıkladı.

Geçen yıl çıkarılan borçların yeniden yapılandırılması kanunu çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenmemiş bulunan ve 2 bin lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmüştü.

Kanunun yürürlüğe girdiği Mart 2023’ten bu yana devlete 2 bin lira ve altında borcu olan 6 milyon 818 bin mükellefin borcu silinmiş oldu. Milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Bakan Şimşek, bu kapsamda tahsilinden vazgeçilen alacak toplamının 4 milyar 20 milyon olduğunu açıkladı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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