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Ekonomi

Dinçerler Group bünyesine kattı: Little Caesars’ta yeni büyüme dönemi

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Dinçerler Group bünyesine kattı: Little Caesars’ta yeni büyüme dönemi
Başlık ResmiDinçerler Group bünyesine kattı: Little Caesars’ta yeni büyüme dönemi

Dinçerler Group, Little Caesars Pizza’nın Türkiye operasyonunu devralarak hızlı servis restoran sektörüne girdi. Grup, 2029’a kadar tüm markalarıyla 1.000’in üzerinde şubeye ulaşmayı hedefliyor.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Dinçerler Group, dünyanın en büyük üçüncü pizza zinciri Little Caesars Pizza’nın Türkiye operasyonunu bünyesine kattı.

Rekabet Kurumu onayının ardından tamamlanan anlaşmayla grup, hızlı servis restoran sektörüne adım attı.

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Gloria Jean’s Coffees ve Magnolia Bakery gibi markaları da bünyesinde bulunduran Dinçerler Group, Little Caesars’ın Türkiye’deki yaklaşık 30 yıllık operasyonunu büyütmeyi hedefliyor.

Grup, ürün kalitesi, hizmet hızı ve dijital kanallara odaklanarak markanın Türkiye genelindeki büyümesini hızlandırmayı planlıyor.

Dinçerler Group bünyesine kattı: Little Caesars’ta yeni büyüme dönemi
Başlık ResmiDinçerler Group bünyesine kattı: Little Caesars’ta yeni büyüme dönemi

Dinçerler Group CEO’su Mehmet Dinçerler, global markaları büyütme konusundaki deneyimlerini pizza kategorisine taşıyacaklarını belirterek, Little Caesars’ın Türkiye’deki yeni döneminde sürdürülebilir büyümeye odaklanacaklarını ifade etti. Grup, tüm markalarıyla 2029’a kadar 1.000’in üzerinde şubeye ulaşmayı hedefliyor.

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