Dış ticaret açığı 7,5 milyar dolara geriledi

Ticaret Bakanlığı mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu dönemde 22 milyar 578 milyon dolarlık ihracat, 30 milyar 95 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Böylece dış ticaret açığı yüzde 10 düşüşle 7 milyar 517 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklana dış ticaret verisine göre, ihracat rakamı mart ayında artışını sürdürdü.

Martta 22 milyar 578 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 30 milyar 95 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Böylece dış ticaret açığı yüzde 10 düşüşle milyar 517 milyon dolara geriledi.

İHRACAT OCAK VE ŞUBATA GÖRE ARTTI

İhracat ocak ayında 20 milyar dolar, şubat ayında ise 21,1 milyar doların üzerinde gerçekleşmişti. Mart ayında ise ihracat kademeli artışını devam ettirdi.

EN YÜKSEK ÜÇÜNCÜ MART AYI RAKAMI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılı mart ayına kıyasla yüzde 4,1 oranında bir gerilemenin olduğu ancak tarihsel olarak en yüksek üçüncü mart ayı ihracat rakamının gerçekleştiği belirtildi. Yıllık bazdaki gerilemenin en önemli nedeninin takvim etkisi olduğu ifade edildi.