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Disney'den milyar dolarlık yatırım hamlesi! Avrupa ve İngiltere için planlar başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Disney&#039;den milyar dolarlık yatırım hamlesi! Avrupa ve İngiltere için planlar başladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Disney, Avrupa ve İngiltere'deki prodüksiyon faaliyetlerini artırmak amacıyla 5 milyar dolarlık (4.58 milyar euro) dev bir yatırım planı açıkladı. Şirketin bu hamlesi, Pinewood Stüdyoları'nda üretilen ve gişede büyük başarı yakalayan "Deadpool & Wolverine" filminin ardından geldi.

Film, küresel çapta 900 milyon dolarlık hasılat elde ederek, Disney'in süper kahraman filmleri alanındaki yatırımlarına olan güvenini pekiştirdi.

Disney’in yatırım planı, önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl 1 milyar dolarlık dilimlerle hayata geçirilecek. Bu yatırımlar, filmler, National Geographic yapımları ve Disney+ platformu için üretilecek içerikler gibi çeşitli projelerde kullanılacak. Özellikle İngiltere ve Avrupa'da yoğunlaşacak olan bu projeler, Disney'in EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki varlığını güçlendirme hedefini yansıtıyor.

Disney'den milyar dolarlık yatırım hamlesi! Avrupa ve İngiltere için planlar başladı - 1. Resim

Financial Times'ın haberine göre şirket, Pinewood Stüdyoları ile uzun vadeli bir kira anlaşması yaparak İngiltere'ye olan ilgisini de ortaya koyuyor. Şu anda Pinewood'da yapım aşamasında olan dört yeni film projesi bulunuyor: "The Fantastic Four: First Steps," "The Amateur," "The Roses" ve "Snow White."

Disney'den milyar dolarlık yatırım hamlesi! Avrupa ve İngiltere için planlar başladı - 2. Resim

Bu yatırım planı, Disney’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasıyla aynı döneme denk geldi. Şirket, Disney+, ESPN+ ve Hulu'nun da dahil olduğu yayın işinde ilk kez kâra geçtiğini duyurdu. Üçüncü çeyrek gelirleri 23.2 milyar dolara yükselirken, hisse başına kazanç önemli ölçüde arttı. Ancak, Disney hâlâ Netflix, Amazon Prime gibi rakiplerin rekabetiyle karşı karşıya.

Disney CEO'su Robert A. Iger, üçüncü çeyrek performansının, şirketin kreatif stüdyoları ve dijital yayın segmentlerindeki güçlü sonuçlarla desteklendiğini belirtti. Bu olumlu sonuçlar, Disney'in gelecek dönemlerde de büyümeye devam edeceğine olan inancını pekiştiriyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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