Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı: Devlet ev sahibi vatandaş kiracı modeli ihtiyaç

BERAT TEMİZ - Üniversite kayıt döneminin yaklaşmasıyla birlikte kira fiyatlarında yaşanması beklenen artışlar hükûmetin radarında. Enflasyonu da etkileyen kira artışlarına karşı hükûmetten kiralık sosyal konut hamlesi geliyor. Kira artışlarının önüne geçmeyi ve konuta erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen hükûmet, TOKİ vasıtasıyla kiralık sosyal konut projesi başlatmayı planlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un haziran ayında müjdesini verdiği kiralık sosyal konut projesine sektör temsilcilerinden de destek geldi. Projeye ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, ilk etapta İstanbul’da başlatılacak projenin 81 ilde de uygulanması gerektiğini belirtti.

TALEPTE PATLAMA YAŞANACAK

Bu yıl da üniversite kayıtlarıyla birlikte kiralık konut taleplerinde patlama yaşanacağını ifade eden Akçam, öğrencilerin ev bulmakta zorlandığını, ev sahiplerinin ise fırsatçılık yaparak kira fiyatlarına devamlı zam yaptığını söyledi. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde kira fiyatlarının 20 bin ila 40 bin TL arasında seyrettiğini ifade eden Akçam, “Bu rakamlar, tek başına yaşayan bir öğrencinin değil, iki çalışan yetişkinin bile karşılamakta zorlanacağı seviyede” dedi.

KİRALIK SOSYAL KONUT MERHEM OLUR

Ev sahibi devlet, kiracı vatandaş modelinin artık bir ihtiyaç olduğunu belirten Akçam, “Bu proje, konut ve kira sorununa merhem olur. Devlet piyasaya düzenleyici bir aktör olarak girerse, fahiş fiyatlar törpülenir, arz artar, talep dengelenir. Devletin piyasaya kiralık konut arzıyla girmesi, özel sektördeki fahiş fiyatları dengeleyecek. Bu, sadece dar gelirli için değil, orta sınıf için de rahatlatıcı olur” diye konuştu.

GENÇ VE YENİ EVLİLER İLGİ GÖSTERİR

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek kiralık sosyal konutlara vatandaşların yoğun ilgi göstereceğini ve talebin fazla olacağını söyleyen Akçam, “Avrupa’da sosyal konutlar için yıllarca bekleme listeleri oluşuyor. Türkiye’de de gençler, emekliler, yeni evlenen çiftler, sabit gelirli çalışanlar bu projeye büyük ilgi gösterecek” ifadelerini kullandı. Proje için öncelikli illerin belirlenip, yüksek kira baskısı olan şehirlerde pilot uygulamaların başlatılması gerektiğini ifade eden Akçam şöyle konuştu: Gelir düzeyine göre esnek kira sistemi uygulanmalı. Kiralık sosyal konut projesi, Türkiye’nin barınma sorununa karşı en stratejik cevabı olur. Ev sahibi devlet, kiracı vatandaş modeli artık bir ihtiyaç hâline geldi.

TOKİ 1,3 MİLYON KONUT ÜRETTİ

Türkiye’yi sarsan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından geçen 26 yılda, afet risklerini azaltmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları ülke genelinde hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ aracılığıyla yüz binlerce yeni konut hayata geçirildi. Sosyal donatı alanlarıyla desteklenen bu projeler, güvenli hayat alanları oluşturulmasına katkı sağladı. Bakanlık, son 23 yılda çevre ve şehircilik alanında toplam 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin lira yatırım yaptı. TOKİ, Türkiye genelinde depreme dayanıklı 1 milyon 292 bin 270 konut üretti, 63 bin 596 sosyal donatı hizmete açıldı. Hâlen 396 bin 686 konutun inşası ise sürüyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının koordinasyonunda, 291 riskli alan ve 1063 rezerv yapı alanında faaliyetler devam ediyor. 2012’den bu yana yaklaşık 2 milyon 317 bin bağımsız birim de dönüşüm kapsamına alındı. Projeler çerçevesinde kira yardımı, proje, kamulaştırma, hizmet alımı ve faiz desteği için bugüne kadar yaklaşık 187 milyar liralık kaynak kullanıldı.

İSTANBUL’A AĞIRLIK VERİLDİ

TOKİ tarafından geliştirilen projelerde İstanbul’a ağırlık verildi. Bu kapsamda 2012’den bu yana İstanbul’da 923 bin bölümün dönüşümü tamamlandı, 208 bin 915 bağımsız bölümün dönüşüm süreci ise devam ediyor. 50 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul’da 6.305, 100 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında 10 bin 820, 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında ise İstanbul’a 50 bin 210 konut kontenjanı sağlandı. Öte yandan, TOKİ’nin sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar İstanbul’da toplam 155 bin 663 konut projelendirildi. Bu konutların 88 bin 213’ü tamamlanıp teslim edildi. Asrın felaketinin ardından 11 ilde yürütülen çalışmalar sebebiyle inşa süreci uzayan 67 bin 450 konutun büyük bölümü de tamamlanma aşamasına ulaştı.