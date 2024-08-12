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Kim Milyoner Olmak İster'de petrol sorusu geceye damga vurdu

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Magazin Haberleri

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıların verdiği cevaplar ve tepkiler sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak yarışmaya katılan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan Üstün Yılmaz, 300 bin TL değerindeki petrol sorusunu bilemeyince geceye veda etmek zorunda kaldı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Kim Milyoner Olmak ister yarışmasının yayınlanan son bölümüne Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyan Üstün Yılmaz katıldı.

Karşısına çıkan 300 bin TL değerindeki petrol sorusunu bilemeyen yarışmacı geceye veda etmek zorunda kaldı. Soruları tek tek bilen genç yarışmada ilerledi. Pek çok soruda başarılı performans sergileyen yarışmacı 200 bin TL'lik soruya geldi.

Kim Milyoner Olmak İster'de petrol sorusu geceye damga vurdu - 1. Resim

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki son cümlede yer alan kelime soruldu. Bu soruyu da bilen genç ardından 300 bin TL'lik soruya geldi. 300 bin TL'lik soruda şu soruldu: 'Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?’

Kim Milyoner Olmak İster'de petrol sorusu geceye damga vurdu - 2. Resim

A- Bayreyn, B-Fas, C- Ürdün, D- Türkiye

Cevap D şıkkı, Türkiye çıkınca genç şaşırdı. Üstün Yılmaz 50 bin TL para ödülü alarak yarışmaya veda etti. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Düzenleyen:  - Magazin
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Kenan İmirzalıoğlu12 Ağustos 2024 10:35

Vay be Boğaziçi öğrencisi arkadaşım ne olurmu? 300bin tl kuyruğu kaçırdın kardeşim!

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