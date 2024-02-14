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    • Disney+ abonelik fiyatlarına yüzde 100'den fazla zam

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Disney+ abonelik fiyatlarına yüzde 100&#039;den fazla zam
    Disney+, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bir süredir Türkiye'de de hizmet veren Disney+, abonelik ücretlerini ikiye katladı. Aylık 64,99 TL olan abonelik fiyatı artık 134,99 TL olacak. Yıllık abonelik için zamlı fiyatlar, yeni aboneler için geçerli olacak.

    Çevrimiçi dizi ve film platformu Disney+, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Zam oranı yüzde 100'ü aştı. 

    Disney+, aylık bazda 64,99 TL, yıllık bazda 649 TL karşılığında satın alınabiliyordu. 

    Disney+ eski ve yeni ücretlendirmeler şöyle

    • Aylık abonelik 134,99 TL, eski fiyat 64,99 TL
    • Yıllık abonelik 1349,90 TL, eski fiyat 649 TL

    ZAM SADECE YENİ ABONELER İÇİN

    Öte yandan zamlı tarifelerin yıllık abone olanlarda mevcut kullanıcılar için değil yeni aboneler için olduğu belirtildi. Aylık aboneler ise mevcut abonelik sona erdikten sonra zamlı fiyattan ödeme yapacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Disney+Zam
    Haberler > Ekonomi > Disney+ abonelik fiyatlarına yüzde 100'den fazla zam
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