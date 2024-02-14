Disney+ abonelik fiyatlarına yüzde 100'den fazla zam

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Şubat 2024 10:24 - Güncelleme: 14 Şubat 2024 10:29 - Güncelleme:

Disney+, Zam, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bir süredir Türkiye'de de hizmet veren Disney+, abonelik ücretlerini ikiye katladı. Aylık 64,99 TL olan abonelik fiyatı artık 134,99 TL olacak. Yıllık abonelik için zamlı fiyatlar, yeni aboneler için geçerli olacak.