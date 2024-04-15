Disney Plus platforma içerik kanalları getirecek

Disney Plus geniş içerik yelpazesine yeni bir boyut kazandırmak için büyük bir hamle yapıyor. Şirket canlı ve bant kanallarını yayın hizmetine entegre etmeyi planlıyor. Bu yeni adım Disney'in dijital platformdaki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte bu heyecan verici gelişmenin detayları...

DISNEY PLUS GÜNCELLENİYOR MU?

Yakın tarihlerde, Disney'in Hulu platformunu resmi olarak Disney Plus'a entegre etme kararıyla büyük bir adım atılmıştı. Şimdi ise şirket, yayın hizmetine çeşitli canlı ve bant kanallar ekleyerek daha geniş bir içerik seçeneği sunmayı hedefliyor. The Information tarafından yapılan bir rapora göre, bu yeni kanallar arasında Star Wars ve Marvel gibi farklı markalara odaklanan kanallar da bulunuyor.

Disney Plus'un mevcut içerik yelpazesine ek olarak, bu kanallar sürekli ve programlanmış içerik akışı sunacak. Bu, izleyicilere daha çeşitli ve düzenli bir izleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ancak, bu kanallara erişim yalnızca Disney Plus abonelerine sağlanacak ve muhtemelen reklamlarla desteklenecek.

DISNEY PLUS KAPANACAK MI?

Henüz kaç kanalın Disney Plus'a ekleneceği veya bu kanalların ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor. Ancak, son yıllarda reklam destekli yayın hizmetlerinin popülerliğinin artması göz önüne alındığında, Disney'in bu hamlesi oldukça anlamlı görünüyor.

Özellikle, reklam destekli yayın platformları arasında popülerliği artan Tubi'nin öne çıkması, Disney'in bu kararı almasında etkili olmuş olabilir. Tubi, reklamlarla desteklenen dizi ve filmleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor ve diğer büyük platformlar da benzer stratejiler üzerinde çalışıyorlar.

Türkiye pazarı içinse, Disney Plus'ın bahsi geçen kanallarının ne zaman ve hangi koşullarda kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor. Ancak, platformun bölgesel taleplere ve ilgiye göre hareket ederek yeni kanallar eklemesi mümkün olabilir. Bu gelişmelerin Türkiye'deki Disney Plus kullanıcılarını heyecanlandırması ise kaçınılmaz görünüyor.