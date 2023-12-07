Dizel araç sahiplerine çifte müjde! Motorine bir indirim geldi, ikincisi yolda, işte güncel akaryakıt fiyatları...

7 Aralık 2023 09:19 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:38

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

OPEC ülkeleri Rusya ve Suudi Arabistan'ın arz kesintileriyle fiyatları yüksek tutma çabasına rağmen Brent Petrol tarihi seviyelere geriledi. Brent, 80 dolar seviyesinin altına gerilerken araç sahiplerini sevindiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Motorinin litresi yapılan indirimle 36 TL bandına indi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorinin litresinde bu gece bir indirim daha yapılacak. Peki benzin ve LPG'ye indirim yapılacak mı? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

PETROL FİYATLARI 80 DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

OPEC+ üyesi olmayan ülkelerin petrol arz fazlası nedeniyle, petrol fiyatı 80 doların altına indi. Bununla birlikt dövizdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Türkiye'deki ilk indirim ise motorin fiyatlarında kendini gösterdi.

MOTORİNE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ

Ekim ayında motorinin litresinde de 2 lira 92 kuruş, 2 lira 25 kuruş ve 1,57 TL olmak üzerer 3 indirim yapılmıştı. Kasım ayında ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldıktan sonra yeniden 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. 16 Kasım'da yaşanan fiyat değişimin ardından bugün motorinin litresinde yeniden indirime gidildi.

7 Aralık Perşembe saat 00:01'den itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre ifaytında 1 lira 34 kuruşluk indirim pompaya yansıdı. İndirim sonrasında motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de 36 TL bandına geriledi.

DİZEL ARAÇ SAHİPLERİNE İKİNCİ MÜJDE

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorinin litresinde yaşanan değişimin hemen ardından bu gece bir indirim daha yapılacak. Kaynakların aktardığına göre motorine 88 kuruş daha indirim gelecek. Toplam indirim 2 lira 22 TL'yi bulurken, indirimin ardından motorinin litresi 35 TL bandına inecek.

BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Ekim ayında yapılan indiirmlerle İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak benzinin litresi ise 34-35 TL aralığına geriledi. Benzin ve LPG'nin litresinde şu an için bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor. Ancak petrolde yaşanan gerileme son gelişmeler indirim beklentilerini kuvvetlendiriyor. Sektör kaynaklarından bilgi geldiği takdirde akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam haberini aktarmaya devam edeceğiz.

07 ARALIK PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,42 TL

İstanbul motorin fiyatı: 36,30 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,37 TL

İstanbul motorin fiyatı: 36,24 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 35,05 TL

Ankara motorin fiyatı: 36,91 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin fiyatı: 35,16 TL

İzmir motorin fiyatı: 37,12 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.