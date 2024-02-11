Bakan Yumaklı ve DMM'den 105 milyon sığınmacı gelecek iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceğini" söylediği iddialara ilişkin açıklama yaptı. DMM, 105 milyon sığınmacı gelecek iddialarını yalanladı. Bakan Yumaklı da sığınmacı yerine turistleri kast ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceğini" söylediği yönünde iddialara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM, söz konusu iddiaları yalanladı.

SÖZLERİ MANİPÜLE EDİLDİ

DMM'den yapılan açıklamaya göre Yumaklı geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin 2050 nüfusunun 105 milyonu bulacağını söylemişti. Türkiye'yi ziyarete gelecek 105 milyonluk nüfusta eklendiğinde toplamda 210 milyonluk bir nüfusa gıda ihtiyacını sağlanması gerektiğini söyleyen Bakan Yumaklı'nın sözleri ise sosyal medyada çarpıtıldı. DMM, Bakan Yumaklı'nın sözlerinin manipüle edildiğini belirtti.

TURİSTLERİ KASTETTİM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Yumaklı "Mersin’de dün yaptığım bir konuşmamda, şu anda hem vatandaşlarımızın hem turistlerimizin gıda ihtiyacını karşıladığımızı, gelecekte de bu ihtiyacı sorunsuz karşılamak için çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bazı rakamlar vererek açıkladım. Bu rakamları ifade ederken kullandığım “misafir” kelimesinin bazı sosyal medya haber ve yorumlarında çarpıtıldığını veya farklı anlamlandırıldığını gördüm. Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında “misafir” ifadesinden açık şekilde “turist”leri kast ettiğim görülmektedir ki, turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır." dedi.

TAMAMEN MANİPÜLASYON

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceğini' söyledi" iddiası doğru değildir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu 105 milyon, gelecek bir o kadar misafirimizi de düşünürsek 210 milyon. Bu nüfusun gıda ve ihtiyacını karşılamamız gerekecek." şeklindeki açıklamasının manipüle edildiği tespit edilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda politikalarımızı belirlerken her yıl ülkemizi ziyaret eden turistleri de göz önünde bulundurmaktadır.

Bakan Yumaklı da açıklamasında, hem vatandaşlarımızın hem ülkemizi ziyaret eden turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını, gelecekte de bu ihtiyacı sorunsuz karşılamak için çalışmaların sürdürüldüğünü rakamlarla ifade etmiştir.

Bakan Yumaklı'nın açıklamasındaki "misafir" ifadesi ülkemizi ziyaret eden turistlere yönelik olup "sığınmacı" olarak yorumlanması tamamen manipülasyondur."