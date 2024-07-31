Doğal gaza zam geldi! Yeni tarife cep yakacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konutlarda kullanılan doğalgaza zam geldiği açıkladı. Konutlarda kullanılan doğalgaza 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 38 zam yapıldı. Buna göre 1 Ağustos itibariyle doğalgaz fiyatlarında yüzde 38'lik artış yaşanacak.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini belirtti.

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YÜZDE 38 ZAM GELDİ

BOTAŞ'ın internet sitesinde ağustosta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise yüzde 33,1 arttı.

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DEYAYLAR AÇIKLANDI

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin 1 metreküp ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında değişiklik olmadı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 380 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu. Fiyatlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.