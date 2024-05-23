Doğalgazda olumlu tablo! Üretim artarken, ithalatta düşüş başladı

Doğalgaz üretiminde yükseliş devam ederken, ithalatta düşüş eğilimi başladı. Üretimin artması, depolamayı da olumlu etkiledi. Şubat ayı itibariyle depolanan toplam doğalgaz miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ / ANKARA - Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) Şubat 2024 Doğalgaz Sektör Raporu’na göre; Sakarya Doğalgaz Üretim Sahası’nın kademeli olarak devreye girmesiyle beraber üretilen doğalgaz miktarı, şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre 88 milyon metreküp arttı. Yine şubat ayında üretilen gaz miktarı, ocakta üretilen gaz miktarına göre 6 milyon metreküp yükseldi. Üretilen gazın yüzde 68,34’ü Zonguldak, yüzde 17,59’u Tekirdağ, yüzde 8,13’ü Kırklareli, yüzde 4,71’i İstanbul’daki üretim sahalarından çıkarıldı. Bu arada, Sakarya Doğalgaz Üretim Sahası’nda Şubat 2024’te yaklaşık 83 milyon metreküp doğalgaz üretildi. İthalatta da düşüş başlarken, doğalgaz ithalat miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 azalarak 5,3 milyar metreküp oldu. Şubatta ithal edilen gaz miktarı, ocak ayına göre de 1,2 milyar metreküp azaldı. Bu arada, şubatta ithal edilen gazda boru gazının payı yüzde 69, LNG’nin payı yüzde 31 oldu. Türkiye, şubatta 6 ülkeden doğalgaz ithal etti. Boru gazı ithal edilen ülkeler arasında Rusya’nın payı yüzde 51,67, ABD’nin payı yüzde 15,24, Azerbaycan’ın payı yüzde 14,53, Cezayir’in payı yüzde 12,20 olurken, İran ve Fransa’dan da ithalat gerçekleştirildi. Üretilen yerli gaz, ihracata da konu oldu. Geçtiğimiz yıl şubatta 19 milyon metreküp seviyesinde olan doğalgaz ihracatı, bu yılın aynı ayında 123 milyon metreküpe çıktı. Şubatta Bulgaristan’a 122,6 milyon metreküp ve Kuzey Makedonya’ya 0,30 milyon metreküp gaz ihracatı gerçekleştirildi.

DEPOLANAN GAZ MİKTARI %12 ARTTI

Üretimin artması, depolamayı da olumlu etkiledi. Şubat ayı itibariyle depolanan toplam doğalgaz miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Yılın ikinci ayında depolanan gaz, ocak ayına göre de 143 milyon metreküp yükseldi.