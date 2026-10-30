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Ekonomi

Doğuş Otomotiv'den Volkswagen açıklaması! Türkiye'de üretim için ilk adım atıldı

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Doğuş Otomotiv'den Volkswagen açıklaması! Türkiye'de üretim için ilk adım atıldı
Başlık ResmiDoğuş Otomotiv'den Volkswagen açıklaması! Türkiye'de üretim için ilk adım atıldı

Volkswagen'in binek otomobillerinin Türkiye'de üretilmesine yönelik önemli bir gelişme yaşandı. Doğuş Otomotiv, Türkiye'de üretim seçeneğinin değerlendirilmesi amacıyla Volkswagen Grup şirketleriyle niyet mektubu imzaladı.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ, Volkswagen marka otomobillerin Türkiye'de üretilmesine yönelik önemli bir gelişmeyi duyurdu. Şirket, Volkswagen Grup şirketleriyle Türkiye'de üretim seçeneklerinin değerlendirilmesi amacıyla niyet mektubu imzaladı.

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DOĞUŞ OTOMOTİV'DEN KAP AÇIKLAMASI

Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grup şirketleriyle imzalanan niyet mektubuna ilişkin açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptı.

KAP açıklamasında, "Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen Binek Marka Otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine İlişkin Niyet Mektubu imzalanmıştır." denildi.

Doğuş Otomotiv'den Volkswagen açıklaması! Türkiye'de üretim için ilk adım atıldı
Başlık ResmiDoğuş Otomotiv'den Volkswagen açıklaması! Türkiye'de üretim için ilk adım atıldı

ÜRETİM İÇİN HENÜZ KESİN KARAR YOK

İmzalanan niyet mektubu, Volkswagen marka binek otomobillerin Türkiye'de üretilmesine yönelik olası seçeneklerin değerlendirilmesini kapsıyor.

Bununla birlikte açıklama, Türkiye'de üretimin kesinleştiği veya üretim tesisinin kurulacağı anlamına gelmiyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve üretime ilişkin olası kararların hangi koşullarda alınacağına dair ise henüz ayrıntı paylaşılmadı.

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