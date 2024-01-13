Dolar, euro ve sterlinde zirve! Fiyatlar neden yükseliyor? 13 Ocak güncel döviz kurları...

13 Ocak 2024 09:27 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 09:28

Dolar/TL, küresel piyasalardaki yoğun veri haftasından yükselişle çıktı. Dün yukarı yönlü hareketini sürdüren dolar/TL, 30,40 TL seviyesine yükselerek rekor kırdı. Ardından değer kaybederek günü yüzde 0,1 artışla 29,9972'den tamamladı. Euro ve sterlin de yeşilde işlem gördü. Euro/TL dün 33,12 seviyesini gördü, sterlin ise 38,54 seviyesine çıkarak zirveye ulaştı.

13 OCAK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

13 Ocak günü döviz kurları yükselişle açıldı. Dolar/TL, piyasaların kapalı olduğu günde saat 11 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 30,09 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,22 azalışla 32,95'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,35'den satılıyor.

ABD dolarının küresel piyasalardaki değerini gösteren dolar güç endeksi (DXY) ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,4 puan seviyesinde bulunuyor.

DOLAR, EURO, STERLİN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de Perşembe günü açıklanan enflasyon verisi beklentileri aşarak Fed'in yakın zamanda faiz indireceğine yönelik beklentileri zayıflattı. Buna göre enflasyon, aylık 0,3, yıllık yüzde 3,4 oranında yükselerek piyasa beklentisininü zerinde gerçekleşti. Verinin ardından DXY endeksi yükseldi, altın fiyatları ise düştü.

Uzmanlar, enflasyonun sıcaklığını koruması nedeniyle Fed'in faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti. Ancak enflasyonun, bankanın faiz indirimeneilişkin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu da ekledi.

Şu anda piyasalar, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıyor. Mart ayında ise bankanın yüzde 68 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştirmesini bekliyor.

Öte yandan, döviz kurlarındaki artışta ABD'nin Kızıldeniz'deki gemileri vuran Yemen'deki Husileri bombalamasının da etkisinin olduğu belirtiliyor.

MERKEZ BANKASI 2,7 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Türkiye, kasım ayında 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından artan TCMB toplam rezervleri, son iki haftadır düşüyor. Rezervlerde son iki haftada 6 milyar dolar silindi. Düşüş, hem döviz hem de altın rezervlerinde gerçekleşti.

Piyasaların kapalı olduğu haftasonunda veri gündemi sakin.