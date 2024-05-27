Dolar haftaya nasıl başladı? Gözler mevduat faizinde…

Dolarda son dakika! 27 Mayıs dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar 32,22 TL’den yeni haftaya yatay başlıyor. Geçen hafta %47,13’e kadar gerileyen gecelik faizler, TCMB’nin zorunlu karşılıkları artırmasının ardından %52,99’a yükseldi. Böylece TL mevduat faizlerinde de yönün tekrar yukarı dönmesi ve döviz kurlarında stabil görünümün devamı öngörülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankasının geçen hafta aldığı “zorunlu karşılıkları artırma” kararının ardından, piyasadan yaklaşık 750 milyar TL likiditenin çekileceği belirtilirken; yeni haftada bu kararların özellikle mevduat faizleri ve döviz kurları üzerindeki yansımaları takip edilecek.

TL mevduat faizlerinde bir süredir devam eden gevşemeyle birlikte, KKM hariç TL birikimi olanlara sunulan oranlar, son günlerde %50’nin altına gerilemişti. Geçen hafta TCMB kararı öncesinde gecelik faizler %47’ye düşmüştü. Ancak zorunlu karşılıkların artırılması ile birlikte cuma günü gecelik faizlerde %52,99 seviyesine kadar yükseliş yaşandı. 6 puanlık artışın, TL mevduat oranlarına da yansımalarının başlaması bekleniyor.

27 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Bankalar arası piyasada 27 Mayıs dolar fiyatı 32,22 TL seviyelerinden haftaya yatay başlangıç yaparken; döviz bürolarında dolar 32,02-32,12 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro’da da ilk işlemler 34,80 TL satış fiyatıyla güne başlıyor.

Ekonomist Tuncay Turşucu; zorunlu karşılık hamlesi ile mevduat faizinde yukarı yönlü hareketliliğin destek bulabileceğini belirterek, “TCMB’nin rezerv artırırken piyasaya verdiği lirayı sterilize etmesi, TL’yi tekrar cazip hale getirebilecek” değerlendirmesinde bulundu.

YABANCILAR, TÜFE VE FAİZE BAKACAK

KKM’den de özellikle son iki haftada ciddi çıkışların yaşandığını hatırlatan Tuncay Turşucu, “Yabancı tarafında da sıcak para olarak ifade edilen bir giriş var. Girişler daha çok tahvil tarafında gerçekleşiyor. Uzun vadeli fonların girmesi ise eylülden sonra olabilir. Çünkü TÜFE’de baz etkisinin ötesinde bir düşüşün olup olmadığına bakacaklar. Enflasyon düştü diye hemen faiz indirimi konusu gündeme gelecek mi, buna bakacaklar. Ve şu anda Türkiye’nin kredi notu hâlâ aşağıda. Orada da en az iki kademe daha artışı görmek isteyebilirler” şeklinde konuştu.

SWAP KANALLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bir taraftan gözler, yabancı yatırımcıların pozisyonlarını “hedge” etmek amacıyla kullandığı swap kanallarının açılmasına çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in, geçen hafta yaptığı açıklamada, TL’nin hâlâ biraz zayıf olduğunu söylediğini hatırlatan Tuncay Turşucu; zaman içerisinde swap tarafında da adımların atılabileceğini belirterek, “Bu gerçekleştiğinde, artık lirada herhangi bir risk olmadığını söyleyebileceğiz. Yani artık kur, piyasada serbest şekilde değerine ulaştı diyebileceğiz. Yabancının da içeride liraya rahat erişiminin sağlanması gerekiyor” dedi.