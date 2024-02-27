Dolar ve altın dizginlendi! Yükselemeyen borsa düştü

Dolar, altın ve borsada son dakika! Kapalıçarşı’da ilk işlemlerin ardından yükselen tansiyon düştü. Serbest piyasada 31,30’u gören dolar, akşam saatlerinde 31,15’e kadar çekildi. Gram altın da serbest piyasada 2046 TL’yi gördükten sonra 2037 TL’ye geriledi. Borsada ise BİST100 endeksi günü yüzde 1,66 düşüşle 9179 puandan tamamladı. Analistler, “Döviz ve altın piyasalarında sıkı para politikasının etkileri takip edilirken, kontrollü görünüm sürüyor. Borsa ise 9400 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayınca aşağı yöneldi. Kâr satışlarının 9200-8900 arasında tamamlanması önemli. Aksi halde satışlar artabilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 27 Şubat işlemlerini yüzde 1,66 gerilemeyle 9196 puandan tamamladı. Dünkü işlemlerde 9450 seviyesini test ederek zirve tazeleyen ancak gerileyerek kapanış gerçekleştiren BİST100, bugün de değer kaybetti. Analistlerin uzun süredir dikkat çektiği 9400 direncinin üzerinde kalıcı olamayan borsada, teknik göstergeler de bir süredir yorgunluk emarelerine işaret edince, kâr satışları yaşandı.

THYAO DÜŞTÜ, EREĞLİ YÜKSELDİ

Bugünkü işlemlerde toplam hacim 127,70 milyar TL olarak gerçekleşirken; işlem hacminde ikinci sırada yer alan Ereğli Demir Çelik hissesinde yüzde 3 oranında artış dikkat çekti. Türk Hava Yolları hissesi ise yüzde 1,84 değer kaybıyla endekse negatif etki yaptı.

En çok yükselen hisseler Kocaer Çelik, Borusan Yatırım ve Bera Holding olurken; Otokar, Vestel ve YEO Teknoloji değer kaybeden hisseler arasında başı çekti. Sektör bazında Turizm Endeksi yüzde 5,73 ile “en fazla değer kaybeden” olurken; Bilişim, yüzde 2,36 primle “en fazla kazandıran sektör” olarak kayıtlara geçti.

KÂR SATIŞLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, “Özellikle 24 Ocak sonrası 7950 puandan başlayan ikinci tur yükseliş trendinin destek seviyesi, 9375 noktasına işaret ediyordu. Son iki işlem gününde bu seviye ihlal edilince kâr satışları yaşandı. Bu kadar hızlı yükselişlerin ardından kâr satışlarını sağlıklı bulmakla beraber, bu satış sürecinin 9200-8900 bandında tamamlanması önem taşıyor. Endekste 22 günlük ortalamaya işaret eden ve korunması gereken 9070 seviyesi de bu destek bandının ortasında bulunuyor” diye konuştu.

BORSA NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇER?

Endeksin bugünkü gerileme ile birlikte, 24 Ocak sonrası görünümde 5 günlük ortalamanın da ilk defa aşağı kırıldığını aktaran analistler, "9320 seviyesinden bulunan 5 günlük ortalama, kısa vadede takip edilen önemli bir teknik gösterge. Dolayısıyla endeks için 9320 ve zirve seviyeye işaret eden 9450 arasındaki bölge, artık ilk direnç bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviyeler aşılmadan yükselişin tekrar ivmelenmesi beklenmemeli” uyarısında bulunuyor.

DOLAR VE ALTINDA SON DURUM

Altın ve döviz piyasalarında ise sabahki hareketliliğin ardından sakin bir kapanış gerçekleşiyor. Gün içinde en yüksek 31,30 seviyesini gören dolar, akşam saatlerinde 31,15’e kadar geriledi. Euro fiyatı 33,93 seviyesini test etse de 33,79’a kadar çekildi.

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 2046 TL’yi gördü. Ancak gün sonunda 2037 TL’ye kadar geriledi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın akşam saatlerinde 3 bin 496 TL’den, yarım altın 7 bin 16 TL’den ve tam altın 13 bin 988 TL’den satıldı.