Dolar ve altında şok düşüş! Moody’s sonrası, TCMB öncesinde kritik seviyeler kırılıyor…

Piyasalarda son dakika! Moody’s tarafından çift kademe not artışı ve yarın TCMB’den yeni tedbir beklentileri, TL’yi güçlendiriyor. 22 Temmuz 20204 dolar fiyatı 32,85 ile son 1 haftanın en düşük seviyesini test etti. Altın da gerilemeye devam etti. ‘Gram’ fiyatı bugün 2525 TL’ye kadar çekildi. Kritik destekler dolarda 33,00 TL ve gram altında 2535 TL olarak gösteriliyor. Bu seviyelerin altında, kısa vadede zayıf görünümün sürebileceği belirtiliyor.

Yeni haftada bu seviyelere dikkat! Altında düşüş alım fırsatı mı?

Yeni haftada bu seviyelere dikkat! Altında düşüş alım fırsatı mı?

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Cuma günü Moody’s tarafından iki kademe birden not artışı ve “pozitif” görünüm güncellemesi, hafta başında TL varlıklara destek oldu. Döviz kurlarında gerileme, altında düşüş ve Borsa İstanbul’da sınırlı yükseliş yaşandı.

DOLAR 33,00 TL’NİN ALTINDA

Yarınki Merkez Bankası toplantısında da TL’yi destekleyecek hamleler beklenirken, 22 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,85 TL’ye kadar geriledi. Akşam saatlerinde işlemler 32,90 TL’ye yakın devam ediyor. Günlük düşüş %0,3 olurken; yaklaşık bir hafta sonra dolar 33,00 TL’nin altında kapanışa hazırlanıyor.

‘ALTIN’DA DÜŞÜŞE DEVAM

Geçen hafta zirve seviyelerden sert gerileyen altında düşüş bugün de sürdü. Ons altın %0,65 gerileyerek 2385 dolara çekildi. 22 Temmuz 2024 gram altın fiyatı da %1’e yakın düşüşle birlikte 2525 TL’yi gördü. Kâr satışları derinleşirken, kritik destekler de aşağı kırılıyor. Ons altın için 2370 dolar ilk destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

DOLAR VE ALTINDA BEKLENTİ

Bugün açıklanan TCMB Temmuz 2024 Beklenti Anketine göre; dolarda yıl sonu tahminlerinin, ortalama 37,37 TL’ye kadar gerilediği görüldü. Haziranda bu beklenti 37,75 TL seviyesinde bulunuyordu.

Son fiyatlamalar itibarıyla dolarda 33,00 TL ve gram altında 2535 TL kritik destek olarak gösterilirken; bu desteklerin altında “kalıcılık” halinde kısa vadede satış baskısının da sürebileceği belirtiliyor.

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BORSADA YATAY HAREKETLER

Moody’s sonrası ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi “sınırlı” yükseldi. 11.172’den kapanış gerçekleştiren endekste 11.250 direncinin aşılamadığı görüldü. Hafta genelinde 11.000 seviyesi kritik destek olarak takip edilecek. Bugünkü işlemlerde Bankacılık endeksinde %1’in üzerinde değer kaybı yaşandı. Holding ve Sınai sektör endekslerinde ise %1’e yakın yükseliş dikkat çekti.