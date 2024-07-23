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Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Dünyaca ünlü banka BNP Paribas, tahminini açıkladı

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Dolar yıl sonunda kaç lira olacak? Dünyaca ünlü banka BNP Paribas, tahminini açıkladı

Ekonomi Haberleri

Bankacılık devi BNP Paribas, Türkiye'ye ilişkin faiz ve dolar/TL tahminini açıkladı. Yıl sonuna kadar faizin yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesini bekleyen dünyaca ünlü banka, yıl sonu dolar tahminini ise 36 lira olarak açıkladı. 

Paris merkezli küresel bankacılık kurumu BNP Paribas, Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor hazırladı. Başekonomist Hakan Aklar ve CEEMEA Başekonomisti Jeffrey Schultz’un hazırladığı raporda yıl sonu faiz ve dolar tahmini yer aldı. 

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ 

Raporda, TCMB'nin yüksek enflasyonla mücadele taahhüdünün muhtemelen 2024'ün ikinci yarısında karşılığını alacağı kaydedildi. BNP Paribas ayrıca, yıllık enflasyonun yıl sonuna kadar keskin bir düşüşle yüzde 40'a düşmesini bekliyor.

ENFLASYONUN DÜŞMESİ İÇİN NEDENLER

Enflasyonun keskin bir şekilde düşmesini beklemek için birkaç neden olduğunu söyleyen ekonomistler bu nedenleri şöyle sıraladı:

"Öncelikle üretici fiyatları, maliyet baskılarının azaldığını gösteriyor. Yıllık ÜFE ile TÜFE enflasyonu arasındaki fark bir yılı aşkın süredir negatif seyrediyor. Altı aylık TÜFE enflasyonu geçen yılın sonundan bu yana düşüş eğiliminde olup, maliyetlerdeki düşüş ve fiyatlar üzerindeki talep baskısının azalmasına işaret etmektedir. Enflasyonun ana eğilimi (mevsimsellikten arındırılmış çekirdek enflasyon) son dönemde düşüş eğilimine girmiştir."

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 

Dev banka yıl sonu dolar tahminini ise 36 TL olarak açıkladı. Raporda, "Daralan cari açığın ve artan sermaye girişlerinin TL'nin gerçek efektif değerlenmesine yardımcı olması gerekiyor" değerlendirmesi yapıldı. 

Raporda, daralan cari açık, güçlü sermaye girişleri ve belirgin ters dolarizasyon sayesinde TCMB'nin döviz rezerv birikiminin devam etmesinin beklendiği kaydedilirken, faiz indirimlerinin 2024'ün 4. çeyreğinden itibaren başlayabileceği belirtildi. Ayrıca, TCMB'nin politika faizini yılsonuna kadar 10 puan düşürerek yüzde 40 seviyesine indirebileceği açıklandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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