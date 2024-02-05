Dolar yükseliyor, altın geriliyor! Borsa rekora doymuyor, 9000 bin sesleri yükseldi

Borsa, altın ve dolarda son dakika… BİST100 endeksi 8,776.70 puana yükselerek rekor kapanış gerçekleştirdi. Analistler; yabancı ilgisi, CDS’te gerileme, TCMB’deki pozitif gelişmeler ve enflasyondan korunma eğilimi olarak borsanın yeniden öne çıkmasıyla birlikte, 9000 psikolojik seviyesinin kısa sürede görülebileceğini belirtiyor. “Yarı Şahin FED” ve güçlü ABD verileri doları güçlendirmeye devam ediyor. 5 Şubat dolar kapanış fiyatı 30,55 seviyelerinden gerçekleşti. Kapalıçarşı’da 5 Şubat gram altın kapanış fiyatı ise 2065 TL seviyesine geriledi.

Türkiye Gazetesi Özel - Piyasalar yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı. TCMB’deki Başkanlık değişimini olumlu karşılayan BİST100 endeksi günü yüzde 1,28 primle 8,776.70 puandan tamamladı. Gün içerisinde en yüksek 8,784.21 puanı gören BİST 100 endeksi, böylece hem “kapanış” hem de “gördüğü en yüksek seviye” itibarıyla rekor tazeledi.

BORSA NEDEN YÜKSELDİ?

Endeksin yükseliş sebeplerine bakıldığında; bugün açıklanan TÜFE rakamlarının aylık bazda yüzde 6,70 ile beklenti üzerinde gelmesinin ardından enflasyondan korunma amaçlı hisse senedi alımlarının artması, TCMB’deki Başkanlık krizinin piyasaları ve yabancı yatırımcıları memnun edecek şekilde problemsiz olarak atlatılması, bilançoları iyi gelebilecek şirketlere gelen alımlar ve ülke risk priminde yaşanan gerileme, borsayı destekleyen kısa vadeli faktörler olarak öne çıktı.

5 ŞUBAT EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST100 endeksine kapsamında MIA Teknoloji yüzde 10 primle en çok yükselen hisse oldu. Onu Coca Cola (%7,08), ALFA Solar (%5,01), Akfen Yenilenebilir Enerji (%4,51) ve Migros (%3,91) takip etti.

Vestel yüzde 2,16 ile en çok gerileyen hisse oldu. ENERYA, Ahlatçı Doğalgaz Dağıtım, ASCE GYO ve Sabancı Holding de sınırlı değer kayıpları ile en çok düşen ilk 5 hisse arasında yer aldı.

Borsada günlük işlem hacmi toplam 105,50 milyar TL olurken; Türk Hava Yolları 14,02 milyar TL ile en çok işlem hacmine ulaşan hisse oldu. Onu SASA, Yapı Kredi, Akbank ve Ereğli Demir Çelik izledi.

FITCH: TÜRKİYE’YE SERMAYE AKACAK

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, FED’in bu yıl faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte gelişmekte olan piyasalara 200 milyar dolara varabilecek sermaye akışının yaşanabileceğini ve pastadan Türkiye’nin de pay alacağını açıkladı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise bu yıl Türkiye ekonomisinde büyümenin %2,9 olacağını öngördü. 2025 yılına dair beklenti de %3,1 olarak tahmin ediliyor. Deutsche Bank tarafından yapılan değerlendirmede de ise Türkiye’de kısa vadeli enflasyon göstergelerinin yapışkan olduğu, bu sebeple TCMB’nin 500 baz puan ek faiz artışına gidebileceği belirtildi.

POWELL KONUŞTU

FED Başkanı Powell, bir televizyon programında yaptığı konuşmada, “Faizi indirmek için çok erken harekete geçersek, enflasyon tarafında yüzde 2’lik hedefimizin üzerinde bir yere yerleştiğimizi görme riskimiz yüksek. Bu sebeple indirime başlamadan önce çok dikkatli olacağız” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarla birlikte dolar endeksi 104,50’yi aştı. 2 yıllık ABD tahvil faizi de 4,47’ye çıktı. Bu değerler, dolarda küresel anlamda bir güçlenmeye işaret etti.

DOLAR YÜKSELDİ, ALTIN GERİLEDİ

5 Şubat dolar kapanış fiyatı TSİ 19:00 itibarıyla 30,5520 seviyesinden gerçekleşti ve günü primle kapattı. Dolar, gün içinde en yüksek 30,6145 seviyesini gördü.

5 Şubat gram altın kapanış fiyatı TSİ 19:00 itibarıyla Kapalıçarşı’da 2065 TL seviyesine geriledi. Çeyrek altın 3 bin 443 TL’ye düştü.