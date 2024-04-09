Dolarda kıpırdama başladı! Bayram öncesi son fiyatlar…

Dolarda son dakika! 9 Nisan dolar fiyatı kaç TL? Serbest piyasada dolar, bayram öncesi son işlem gününe 32,16 TL’den başlıyor. Düne göre %0,50 civarında primlenme dikkat çekiyor. TCMB’nin kritik 32,00 TL seviyesi altında alım yaparak rezervlerini artırmaya başladığı görülürken; mevcut seviyelerden yabancı yatırımcının Türkiye’ye döviz getirmeye başladığı, yerlilerin ise TL’ye geçmek için “daha temkinli” yaklaştığı görülüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Ekonomide taşlar yerine oturmaya başlarken, faiz oranlarının yansımaları, dolar hesaplarında çözülme ve yabancı yatırımcı girişi dikkatle takip ediliyor. Son dönemde değerli TL politikalarının ve mevcut TL faiz oranlarının yabancı yatırımcılar tarafından benimsendiği, portföy girişlerinin başlamasından da görülüyor. Ancak yurt içi yerleşikler tarafında bunun yansımalarının, yakın geçmişteki psikolojik tahribat sebebiyle daha gecikmeli olarak yaşanabileceği değerlendiriliyor.

9 NİSAN DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Türkiye’de %8,5’ten %50’ye kadar yükselen faizlerin tasarrufu teşvik etmesi, tüketimi yavaşlatması ve dövizden TL’ye geçişi hızlandırması gerekirken, tam anlamıyla bunların yansıması görülmüyor. Serbest piyasada 9 Nisan dolar fiyatı, düne göre yaklaşık %0,50 primle 32,16 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’da ise dolar 32,20-32,45 TL alım satım aralığında hareket ediyor. TCMB’nin 32,00 TL altında “alım yönlü” müdahalede bulunarak hem rezervlerini artırdığı hem de piyasayı dengelediği görülüyor.

BU SEVİYELERDEN DOLAR ALINIR MI?

Yakın geçmişte hane halklarının dolarda kendilerini koruduklarını gördüklerini ve bu düşüncenin yaygın olarak yerleştiğini aktaran Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, “Dolayısıyla dolar hesaplarında çözülme çok hızlı olmayabiliyor. Geçtiğimiz dönemde dolarda hızlı hareketler yaşanırken, mesela genel seçimler sırasında, faiz yüzde 8,50 seviyesindeydi. Bugün ise yüzde 70’e varan oranlar bulunabiliyor. Dolarda kalmayı tercih edenler için bu matematiğin iyi işlenmesi gerekiyor” dedi.

TCMB DAHA FAZLA FAİZ ARTIRIR MI?

Bugün kimsenin %70 devalüasyon beklemediğini hatırlatan Eraslan, “Masanın üstündeki veriler TL’ye dönülmesi gerektiğini söylüyor. Ancak toplumda buna yönelik bilgi veya inanç tam olarak oluşmamış görünüyor. Toplum, bu matematiği benimserse TCMB’nin işi kolaylaşır ve ek faiz artışlarına gerek kalmaz. Ancak hâlâ döviz talebi sürerse, buradaki psikolojiyi kırmak için ek sıkılaşmalar düşünülebilir. Umarız buradaki matematik benimsenir ve daha fazla faiz yükü altına girilmez” şeklinde konuştu.

SWAP NEDİR? SWAP PİYASASI AÇILACAK MI?

Yabancının Türkiye’ye hızlı gelmesi için dikkat çekilen bir konu da Londra swap piyasasının açılması... Böylece yabancı, içeride aldığı TL riskini “hedge” ederek kendini koruma altına almayı hedefliyor. Ekonomistler; şu anda bankaların TCMB ile swap anlaşması yaptığını ve bunun büyüklüğünün kabaca 50 milyar dolar olduğunu; TCMB’nin de bankalardan bu doları alıp karşılığında TL vererek rezervlerini yönettiğini, bu sebeple kısa vadede swap piyasasının açılmasının beklenmediğini aktarıyor.