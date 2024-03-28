Dolarda son dakika! 28 Mart dolar fiyatı kaç TL?

Serbest piyasada dolar 32,31 TL’den güne başlıyor. Sınırlı yükselişin benzer tempo ile sürmesi halinde, 2024 sonunda doların 40,53-41,70 bandında olabileceğini öngören ekonomistler, “Bu tabloda Türk lirası zafer ilan edebilir. Çünkü geride kalan 9 aylık süreçte TL mevduat %41,25 getiri sunuyor. Ve bu getiri doların çok üzerinde. Kaldı ki beklentilerin daha da düzelmesiyle birlikte dolar öngörüleri de daha aşağı gelebilir. TL’de kalmak çok daha mantıklı” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Türkiye’de piyasa fiyatlamalarını da derinden etkileyen yerel seçimlere artık iki işlem günü kaldı. Mart ayının tamamlanmasıyla birlikte, yılın ilk çeyrek dönemi de geride kalmış olacak. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik takip edilirken, TCMB’nin 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 50’ye çıkardığı toplantının üzerinden bir hafta geçti. Bu süreçte dolar en düşük 31,75 seviyesini gördü. Bugünkü işlemlerde ise kur, TCMB kararı öncesindeki seviyelere yaklaştı.

28 MART DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar 28 Mart işlemlerine 32,31 TL’den başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da ise 32,66 TL’den fiyatlanıyor. 10 gün önce iki kur arasındaki marj yüzde 3 seviyesine kadar açılmıştı. Şu anda bu marjın da yüzde 1’e kadar kapandığı görülüyor. Ekonomistler söz konusu marjın kapanmaya başlamasını; “panik alımların azalması” ve “rasyonel olmayan fiyatlamaların dengeye oturmaya başlaması” şeklinde değerlendiriyor. 28 Mart Euro fiyatı da 35,16 TL’den fiyatlanıyor.

DOLAR 2024 BEKLENTİ VE YORUM…

Ekonomist Altuğ Özaslan’ın sosyal medya hesabında yaptığı hesaplamaya göre; 2023 yılının eylül ayında itibaren dolarda günlük değerlenme ortalama yüzde 0,13 olarak gerçekleşmiş. Özaslan; bu oranın yıl sonuna kadar sürdürülebilir olması halinde, dolar/TL kurunun yaklaşık olarak 41,70’i bulabileceği öngörüsünde bulunuluyor. TCMB tarafından son olarak açıklanan mart ayı beklenti anketi sonuçlarına göre de yıl sonu için dolar beklentisi 40,53 TL olarak öne çıkmıştı.

TL MEVDUAT MI, DOLAR MI?

Hem TCMB tarafından yapılan anketin sonuçları hem de ekonomistlerin tahminleri, dolarda yaklaşık olarak yüzde 25’lik bir artış öngörüsüne dikkat çekiyor. Ancak yılın geride kalan 9 aylık döneminde TL mevduat getirisi, bugünkü oranlara göre yüzde 41,25 şeklinde gerçekleşiyor. Bu denklemde TL mevduat dolardan daha fazla getiriye işaret ediyor. Kaldı ki enflasyonda ve cari açıkta gerileme, ülkeye döviz girişinin artması ve FED’in faiz indirimleri ile birlikte, dolara dair beklentilerde de gerileme yaşanabilir.

'TL’DE KALMAK DAHA MANTIKLI'

Nitekim bazı yabancı kurumların yıl sonu dolar tahminlerinin 36,00-38,00 TL bandında bulunduğu da biliniyor. İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Tufan Deriner de, “Paranın, TL likit fonlara ya da mevduata konulması halinde yıllık %55-60 arasında getiri var. Böyle bir getiriyi dolarda beklemiyorum. Dolayısıyla hiçbir şey yapmadan dahi TL’de kalmanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. TL’de kalarak, dolar bazında da reel getiri elde edebileceğiniz bir dönemdeyiz” değerlendirmesinde bulundu.