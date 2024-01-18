Dolarda yükseliş, altında sert düşüş! İşte piyasalarda son durum

18 Ocak 2024 09:31 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 09:36

Dolar kuru, son dönemdeki sakin seyrini bozdu. 30,09 dolar seviyesinde yatay seyrini sürdüren dolar, 18 Ocak'ta tekrar yükselişe geçti. Dolar 30,14 seviyesine ulaşırken, euro da dünkü düşük fiyatlarından yükselerek 32,91 TL'yi gördü. Para birimlerinin güçlenmesiyle altın fiyatları geriledi. Dün düşüş yaşayan ons, çeyrek ve gram altın yeni günde de düşüş serisini sürdürdü.

DOLAR VE EURODA YÜKSELİŞ

ABD'den gelen verilerle rüzgarı arkasına alan dolar, küresel piyasalarda yükselişini sürdürüyor. 12 Ocak'ta düşük hacimli işlemlerde 30,41'e kadar yükselen dolar, daha sonra 30,10 TL civarında denge buldu. Dün Fed'in Mart ayında faiz indirimi yapmayabileceği yönündeki beklentilerin artmasından destek bulan dolar kuru, yeni güne 30,14 civarında başladı.

Euro ise, son günlerdeki düşüşlerinin ardından 32,70 bandındaki yatay seyrini bozdu. Yeni güne yükselişle başlayan euro, 32,91 TL seviyesine ulaştı. Eurodaki yükselişe Avrupa Birliği tahvillerine yönelik talebin 1 trilyon euroya ulaşması itici güç oldu.

STERLİN VE JAPON YENİ

Sterlin küçük değer kazancıyla 38,13 TL'den, 38,27 TL'ye yükseldi. Japon yeni ise düştü. Dün 20,50 TL'den alıcı bulan yen, yeni günde 20,34 seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Altın fiyatları ise para piyasalarındaki gelişmeler ve Orta Doğu'daki krizlerin ortasında düştü. 15 Ocak'ta 2 bin 54 doları gören ons altın 2 bin 12 dolardan 2 bin 6 dolara geriledi. 2 bin TL seviyesini zorlayan gram altın ise bin 955 TL'den bin 948 TL'ye indi.

Çeyrek altın 3 bin 354 TL'den, cumhuriyet altını 13 bin 794 TL'den alıcı buldu. Gümüş ise 21,94 seviyesinden 21,91 seviyesine çekildi.

Son günlerde yüzde 1 oranında değer kaybeden altın fiyatları, yeni güne ise küçük kazançlarla başladı. İlk işlem saatlerinde altın fiyatları gün içi yüzde 0,17 - 0,21 oranında kazançlarla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM'DA SON DURUM

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor. ABD'nin SPK'sı konumundaki SEC'in spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarını onaylamasının ardından 49 bin doları gören Bitcoin, daha sonra 42 bin - 43 bin dolar aralığına çekildi. Yatay seyrini koruyan Bitcoin şu anda 42 bin 527 dolardan alıcı buluyor.

Fon kararının ardından 2 bin 100 dolar bandından 2 bin 600 dolara kadar çıkan ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum ise 2 bin 527 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma, Kızıldeniz'deki kriz ve İran'ın Pakistan'a saldırıları nedeniyle dalgalanıyor. Akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Dün 77,97 dolar seviyesinde kapanan brent petrol, yeni günde yüzde 0,50 kazançla 78,22 seviyesinden alıcı buluyor.