Doların ateşi yükseliyor! Kur rekor seviyede

Dolarda son dakika!.. 20 Şubat’ta dolar serbest piyasada 30,88 TL’den fiyatlanırken; Kapalıçarşı satış işlemlerinde 31,05 ile zirve seviye görüldü. Kurlarda geçen yılki seçimlerin ardından yaşanan gelişmeleri hatırlatan analistler, “Bu yıl da benzer psikoloji var piyasada. Ancak şu anda politika faizi ve mevduat faizlerinin bulunduğu seviyeler ile ekonomi yönetiminin de işi sıkı tutmasını dikkate alırsak, TL’de ciddi bir değer kaybı çok rasyonel gözükmüyor. Kurlardaki artışların enflasyon ya da faizden çok fazla kopması beklenmemeli” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Dolarda yerel seçimler öncesi gergin bekleyiş devam ederken, serbest piyasa ile Kapalıçarşı arasında da makasın bir miktar açılması dikkat çekiyor. 20 Şubat işlemlerinde serbest piyasada dolar 30,88 seviyelerinden fiyatlanırken; Kapalıçarşı işlemlerinde 31,05 ile zirve seviye görüldü.

Küresel piyasalara bakıldığında dolar endeksinin 104,30’un üzerinde son 5 günlük yatay eğilimini koruduğu, 10 yıllık ABD tahvillerinin de 4,30 seviyesinde tutunduğu görülüyor. Bu seviyeler, dolarda küresel anlamda da “güçlü tarafta kalma isteğini” gösteriyor.

DOLAR BEKLENTİ VE HEDEF

Kurlarda geçen yılki seçimlerin ardından yaşanan gelişmeleri hatırlatan analistler, “Bu yıl da benzer bir psikoloji var piyasada. Seçimlerin ardından belki bir miktar serbest kaldığı görülebilir. Fakat şu anda politika faizi yüzde 45 seviyesinde ve gelecek enflasyon beklentileri ile uyumlu. Mevduat faizlerinin bulunduğu seviyeler de TL için koruma kalkanı sağlıyor. Ekonomi yönetiminin de işi sıkı tutmasını dikkate alırsak, TL’de ciddi bir değer kaybını gerektirecek durum yok” görüşünü dile getiriyor.

REZERVLERE DİKKAT!

Bu arada son açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri 9 Şubat ile biten haftada, 134,90 milyar dolar olmuştu. Bu seviye, son yedi haftada yaklaşık 10 milyar dolarlık bir gerilemeye de işaret etmişti.

KÜRESEL BEKLENTİ NASIL?

Dolarla ilgili bundan sonraki süreçte FED’e dair beklentilerin de oldukça önemli olduğunu vurgulayan Stratejist Cüneyt Paksoy, “Şu anda faiz indirmeyeceğini beyan eden bir FED var. Ama piyasa ısrarla ‘FED faiz indirecek’ fiyatlamasına devam ediyor. Beklentiler de bu yönde kanalize ediliyor. Tabii ki piyasalar öncelikle güçlü ABD ekonomisini, sonrasında resesyona girmeyecek bir ABD ekonomisini baz alıyor. Ve nihayetinde de ‘FED faiz indirimine başlayacak ve biz de yolumuza devam edeceğiz’ modundalar” diye konuştu.

İLK YARIDA FAİZ İNDİRİMİ GELİR Mİ?

Piyasalardaki iyimserliğe rağmen temkinli olma noktasında uyarılarda bulunan Paksoy, ALB World kanalında yaptığı değerlendirmelerde, “Çünkü FED bölgesel başkanlarının neredeyse tamamı, mart ayı için bir faiz indirimi beklemiyor. Hatta oy hakkı olanların tamamı, mayıs bile değil haziranı daha çok işaret ediyorlar. Genel beklenti ise yılın ikinci yarısına işaret ediyor. Bu anlamda temmuz ve eylül toplantıları çok önemli” ifadelerini kullandı.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

FED’in kafasında bu yıl 3 faiz indiriminin olduğunu da hatırlatan Stratejist Paksoy, “Son gelen enflasyon verileri katılaşmış şekilde hâlâ duruyor. FED de bu durumda olabildiğince sıkı para politikasında kalıyor. Resesyon ihtimali de şu anda olmadığı için, en uygun zamanı kolluyorlar. Sonuç olarak bugünkü şartlarda hazirandan önce bir faiz indirimi yok, temmuz belki ve bu iş sanki son çeyreğe sarkacak gibi görünüyor. Ama enflasyon sürpriz yapmaya başlarsa, o zaman öne çeker mi diye düşünmek lazım” dedi.