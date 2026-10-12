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Dönüm başına yarım ton verim! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat

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Dönüm başına yarım ton verim! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat
Başlık ResmiDönüm başına yarım ton verim! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat

Yer fıstığının başkenti olan Çukurova'da hasat devam ediyor. Bu yıl dönüm başına 400-450 kilogram verim alan üreticilerin yüzü gülerken, yer fıstığının kilosu ise tarlada 50-60 TL arasında.

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Çukurova'nın verimli topraklarında yer fıstığı hasadı sürerken, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyünde 15 dönümlük arazisinde üretim yapan Ali Çot da hasat çalışmalarına devam ediyor. Dönüm başına 400 ila 450 kilogram arasında verim beklediğini belirten Çot, bu yıl rekolteden memnun olduklarını ifade etti.

Dönüm başına yarım ton verim! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat
Başlık ResmiDönüm başına yarım ton verim! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat

TARLADA KİLOSU 50-60 TL

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Osmaniye'de çiftçiler, hasat çalışmalarına devam ederken elde edilen yüksek verim üreticileri sevindiriyor.

Ali Çot, "Farsak köyünde 15 dönümlük arazimizde yer fıstığı hasadı yapıyoruz. Dönüm başına yaklaşık 400-450 kilogram verim alıyoruz. Şu anda fıstığın kilosunu bizden 50-60 lira arasında alıyorlar. Yer fıstığının yetişmesi yaklaşık 5-6 ay sürüyor" dedi.

Dönüm başına yarım ton verim! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat
Başlık ResmiDönüm başına yarım ton verim! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat
Dönüm başına yarım ton verim! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat
Başlık ResmiDönüm başına yarım ton verim! Çiftçinin yüzünü güldüren hasat
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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