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    Döviz kararı esnetildi! Yasak kalktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Döviz kararı esnetildi! Yasak kalktı
    Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kısıtlama, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövizle ödeme kısıtlamasına ilişkin yeni bir tebliğ yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının şartları esnetildi. İşte yeni düzenlemenin detayları…

    Dövizle ödeme yasağının uygulama esaslarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de yapılan değişiklik ile tüm ödemelerin TL ile ödenmesi zorunluluğu kaldırıldı. Tebliğe göre; geçmişe dönük döviz yükümlülüklerin bir kısmında dövizle ödeme esnekliği getirildi.

    Düzenlemede şu ifadelere de yer verildi: “Ancak söz konusu sözleşmelere ilişkin aşağıda belirtilen haller dışında kalan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”

    ARTIK DÖVİZLE ÖDENEBİLECEK 

    Kararda dövizle ödeme yapılabilecek haller şu şekilde sıralandı:

    - Döviz cinsinden kıymetli evraklar

    - 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar

    - Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri

    - Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar

    - Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri

    - Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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