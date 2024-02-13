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    • Dubai’de Erdoğan rüzgarı: BAE’nin dev şirketleriyle görüştü! Hedef 50 milyar dolar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Dubai’de Erdoğan rüzgarı: BAE’nin dev şirketleriyle görüştü! Hedef 50 milyar dolar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai, Ticaret, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Yatırımcılar, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de yaptığı görüşmeler kapsamında yatırımcılarla bir araya geldi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ticaret hedeflerine değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini gelecek 5 yılda 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

    Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında Dubai'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle görüştü. İkili ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Erdoğan, "Ülkelerimizin potansiyelini, ekonomilerimizin niteliğini ve iş adamlarımızın dinamizmini göz önünde bulundurduğumuzda, çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kardeşim Şeyh Muhammed ile önümüzdeki 5 yılda bu rakamı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda devlet adamları olarak sizin önünüzü açmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

    Zirvede konuşan Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi dolayısıyla Dubai'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zirveye kendilerini onur konuğu olarak davet eden BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'a teşekkür eden Erdoğan, Türkiye-BAE ilişkilerinin son 3 yılda atılan adımlarla çok büyük bir ivme kazandığını söyledi.

    Dubai’de Erdoğan rüzgarı: BAE’nin dev şirketleriyle görüştü! Hedef 50 milyar dolar

    3 YILDA 40'IN ÜZERİNDE ANLAŞMA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 3 yılda ticaretten finansa, gümrükten enerjiye, çevreden bankacılığa pek çok alanda imzalanan 40'ın üzerinde anlaşma ile ilişkilerin ahdi zeminini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu adımlarla aynı zamanda özel sektör temsilcileri için yeni imkanlar ve kolaylıklar sağladıklarını kaydetti.

    İki ülke arasındaki ticaret hacmini gelecek 5 yılda 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Ülkelerimizin potansiyelini, ekonomilerimizin niteliğini ve iş adamlarımızın dinamizmini göz önünde bulundurduğumuzda, çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kardeşim Şeyh Muhammed ile önümüzdeki 5 yılda bu rakamı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda devlet adamları olarak sizin önünüzü açmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

    Dubai’de Erdoğan rüzgarı: BAE’nin dev şirketleriyle görüştü! Hedef 50 milyar dolar

    "İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 20 MİLYAR DOLARI AŞTI"

    Temmuz ayındaki ziyaretleri sırasında duyurdukları konsey mekanizması ile ilişkileri "Stratejik Ortaklık" düzeyine yükselttiklerini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Değerli mevkidaşım Şeyh Muhammed Bin Zayid ile başkanlık edeceğimiz konseyin ilk toplantısını inşallah önümüzdeki aylarda ülkemizde gerçekleştireceğiz. Emirliklerdeki kardeşlerimizle de attığımız bu adımların sonuçlarını yatırım ve ticaret alanlarında görüyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 112'lik artışla 20 milyar doları aşmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağımız olma vasfı böylece perçinlenmiştir.

    Dubai’de Erdoğan rüzgarı: BAE’nin dev şirketleriyle görüştü! Hedef 50 milyar dolar

    "GELECEK 5 YILDA 50 MİLYAR DOLARI HEDEFLİYORUZ"

    Bugün Türkiye'de çeşitli sektörlerde 600'e yakın Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Emirliklerde ise bin civarında Türk sermayeli şirket bulunuyor. Ülkelerimizin potansiyelini, ekonomilerimizin niteliğini ve iş adamlarımızın dinamizmini göz önünde bulundurduğumuzda, çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum.

    Kardeşim Şeyh Muhammed ile önümüzdeki 5 yılda bu rakamı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda devlet adamları olarak sizin önünüzü açmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

    Dubai’de Erdoğan rüzgarı: BAE’nin dev şirketleriyle görüştü! Hedef 50 milyar dolar

    "HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

    Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti getirme kararının, bu iradenin yansıması olduğuna işaret eden Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyadaki yatırım faaliyetlerine baktığımızda, ülkemize yönelebilecek önemli bir potansiyel bulunduğunu görüyoruz. Emirliklerden gelecek yatırımcılara her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu burada özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

    Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, büyükelçilik ve başkonsolosluğun, diğer kurum ve kuruluşların kapılarının, yatırımcılara daima açık olduğunu da vurguladı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Cumhurbaşkanı ErdoğanDubaiTicaretBirleşik Arap EmirlikleriTürkiyeYatırımcılar
    Haberler > Ekonomi > Dubai’de Erdoğan rüzgarı: BAE’nin dev şirketleriyle görüştü! Hedef 50 milyar dolar
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