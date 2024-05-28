Dünya devleri Türk mutfağı için geldi! 61 ülkeden 125 alıcı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ‘Turkish Housewares by Invitation Only Türkiye’ etkinliği Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Etkinlik kapsamında 55 üretici firma, 61 ülkeden 125’in üzerinde alıcıyla İstanbul’da buluştu.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Şimdiye kadarki en fazla alıcıya ulaştıklarını belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, “Bu yıl yakın pazarları öne çıkarmaya çalıştık. Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu alıcılarının sayısını artırdık. Ayrıca toptancı, distribütör gibi ihracatın görece daha hızlı sonuçlanabileceği alıcı gruplarına ağırlık verdik. Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Güney Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve birçok farklı ülkelerden alıcılar katılım gösteriyor” dedi. Ev ve mutfak eşyaları sektöründe bu yılın ilk 4 ayında yüzde 10 büyüme beklerken yüzde 5 daralma yaşadıklarını dile getiren Özger, artan Türk lirası maliyetlerine karşı dövizdeki değişimin sınırlı olmasının sektörün rekabet gücünü zayıflattığını dile getirdi. Özger, “Rakiplerimizin döviz bazında fiyat indirdiği bir dönemde Türk üreticiler olarak döviz bazında artışları doğal olarak yapamıyoruz. Hedefimiz yılın ikinci yarısında ihracatın artması ve geçtiğimiz yılki rakamları yakalamak. Ama en önemlisi küresel ölçekte ihracat sıralamasındaki beşinciliğimizi korumak. İhracatta düşüşte küresel sıkılaşmanın yanı sıra Çin’in açılmasının da etkisi çok büyük. Çin’in kapandığı dönemde kazandığımız müşterileri geri kaybetmemiz ihracatımızı orta vadede daha fazla etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

Özger, ihracatın artırılması için çelik ve diğer ham maddelerdeki vergilerin sıfıra indirilmesi talebinde bulundu.