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    Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için çarpıcı öngörü! Enflasyon çok daha hızlı düşecek

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Dünyaca ünlü ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan Türkiye için çarpıcı tahmin geldi. Banka, enflasyonun sanıldığından çok daha hızlı düşeceği öngörüsünü paylaştı. Banka aynı zamanda Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

    Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için çarpıcı öngörü! Enflasyon çok daha hızlı düşecek
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Emekli, memur, asgari ücretli.. Toplumun büyük kesimi maaşlarına zam yapılsa da enflasyona karşı alım güçlerinin düşeceğinden endişeli. Ekonomi yönetiminin attığı adımlarla enflasyon aylık bazda düşüş ivmesini gösterirken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan Türkiye için çarpıcı tahmin geldi. Banka, enflasyonun sanıldığından çok daha hızlı düşeceği öngörüsünü paylaştı.

    ENFLASYON BEKLENENDEN DAHA HIZLI DÜŞECEK

    ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.

    Goldman Sachs'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceği vurgulandı.

    Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için çarpıcı öngörü! Enflasyon çok daha hızlı düşecek

    Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı.

    MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK?

    TCMB'nin şu anki iletişimine bakıldığında, Bankanın bu ay politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunulan raporda, Goldman Sachs'ın politika faizine ilişkin önceki tahmininin yüzde 42,5 olduğu anımsatıldı.

    Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için çarpıcı öngörü! Enflasyon çok daha hızlı düşecek

    Raporda, enflasyonun, piyasaların fiyatladığından daha hızlı gerilemesiyle Bankanın politika faizini yıl ortasında indirmeye başlayabileceği, bunu da TL üzerinde baskı oluşmadan yapabileceği kaydedildi.

    Raporda, "'Enflasyonun beklentilerden daha hızlı gerilemesinin mutlaka büyük bir negatif çıktı açığı gerektirmeyeceği' yönündeki görüşümüz dikkate alındığında para politikasındaki erken gevşeme riski piyasaların fiyatlamasından daha düşük." denildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Goldman SachsTürkiyeEnflasyonTCMB
    Haberler > Ekonomi > Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için çarpıcı öngörü! Enflasyon çok daha hızlı düşecek
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