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    Dünyaca ünlü dev bankadan Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini paylaştı

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    Dünyaca ünlü dev banka UniCredit, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Türkiye'ye ilişkin büyüme, işsizlik ve faiz beklentilerini açıklayan banka, dolar ve euro kuru için yıl sonu tahminini paylaştı. Bankaya göre 2024 sonunda dolar kuru 39,5 TL, 2025 sonunda ise 46 TL olacak.

    Dünyaca ünlü dev bankadan Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini paylaştı
    Ekonomi Haberleri

    Önde gelen İtalyan bankası UniCredit, Türkiye'ye ilişkin dolar, euro, faiz, enflasyon, büyüme ve işsizlik beklentilerini açıkladı. Bankanın Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini analiz ettiği '1. Çeyrek CEE' raporunda, "Merkez Bankası'nin faiz artırım döngüsünü bu ay yüzde 45 seviyesinde sonlandırması büyük olasılık" denildi.

    Raporda, 2024 yılında ekonomik aktivitenin beklentilerinden daha fazla yavaşlaması halinde faiz indirimlerinin başlama olasılığının artacağı ifade edildi.

    Bankaya göre TCMB, politika faizini 2024'ün Ocak ayında 250 baz puan artışla yüzde 45 seviyesine çıkaracak. Bu seviyenin zirve olması bekleyen banka, 2025 sonunda faizlerin yüzde 25 seviyesine kadar düşürüleceğini öngördü.

    Dünyaca ünlü dev bankadan Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini paylaştı

    İŞSİZLİK VE BÜYÜME TAHMİNİ

    UniCredit, 2024 yılında Türkiye'nin ekonomik büyümesinin özel tüketimdeki zayıflama nedeniyle yüzde 2,9'a gerileyeceğini, 2025 yılında ise yüzde 4'e yükseleceğini öngördü.

    Raporda ayrıca büyümenin bu yıl ve önümüzdeki yıl potansiyelin altında kalması beklendiğinden işsizlik oranının kademeli olarak yükselebileceği ifade edildi. Uzmanlar işsizlik oranının kademeli olarak artarak 2025'e kadar yüzde 10,7'ye yükselebileceğini belirtti.

    ENFLASYON, DOLAR VE EURO NE KADAR OLACAK?

    UniCredit'e göre Türkiye'de enflasyon 2024'te yüzde 70'e çıkarak zirve yapacak. Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 42'ye düşmesini bekleyen banka, 2025 yılı sonunda yüzde 24'lük bir enflasyon oranı öngörüyor.

    Dünyaca ünlü dev bankadan Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini paylaştı

    Raporda dolar ve euro için de tahminler yer alıyor. Döviz kurları için yükseliş öngörülen raporda, doların 2024 sonunda 39,5 TL, 2025 sonunda ise 46 TL seviyesini göreceği tahmin ediliyor. Euro/TL için ise banka, 2024'te 44,6 2025'te 52,9 seviyesini bekliyor.

    31 MART VURGUSU

    Öte yandan banka seçimlerle ve siyasi gelişmelerin ekonomiyi etkileyebileceğini belirtiyor. Raporda konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

    "Türkiye, sıkı para politikası nedeniyle yavaşlayan ekonomi ortamında Mart 2024'te yerel seçimlere hazırlanıyor. İktidar koalisyonu, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin büyük şehirlerini geri almak için yoğun çaba sarf edecek. Hükümet, Türkler sandık başına gitmeden önce, önceki seçimlere kıyasla daha küçük ölçekte de olsa, iç talebi canlandırmaya çalışabilir."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    FaizDolarUniCreditEnflasyon
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