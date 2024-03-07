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Dünyanın en zengini değişti! 197,2 milyar dolar kazandı

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Dünyanın en zengini değişti! 197,2 milyar dolar kazandı

Ekonomi Haberleri  / -

Fransız iş insanı dünyanın en zenginler listesinde 197,2 milyar dolar kazançla Elon Musk'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. İşte dünyanın en zenginleri...

Elon Musk Tesla hisselerindeki değer kaybının ardından dünyanın en zenginleri listesindeki liderliğini bir Avrupalıya kaptırdı. Artık koltuğunda Fransız milyarder oturuyor. İşte değişen zenginler listesi...

FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS

96,3 milyar dolar

MİCHEAL DELL

100,9 milyar dolar

GAUTAM ADANİ

102,6 milyar dolar

CARLOS SLİM

104,5 milyar dolar

MUKESH AMBANİ

114,5 milyar dolar

SERGEY BRİN

114,9 milyar dolar

LARRY PAGE

120 milyar dolar

LARRY ELLİSON

127 milyar dolar

WARREN BUFFETT

133,1 milyar dolar

STEVE BALLMER

139,3 milyar dolar

BİLL GATES

148 milyar dolar

MARK ZUCKERBERG

178 milyar dolar

ELON MUSK

189,4 milyar dolar

JEFF BEZOS

196,3 milyar dolar

BERNARD ARNAULT

197,2 milyar dolar

Düzenleyen:  - Ekonomi
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