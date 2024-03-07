Dünyanın en zengini değişti! 197,2 milyar dolar kazandı

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: - 7 Mart 2024 14:37 - Güncelleme: 7 Mart 2024 14:38 - Güncelleme:

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Fransız iş insanı dünyanın en zenginler listesinde 197,2 milyar dolar kazançla Elon Musk'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. İşte dünyanın en zenginleri...