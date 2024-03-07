Dünyanın en zengini değişti! 197,2 milyar dolar kazandı
Ekonomi Haberleri / -
Fransız iş insanı dünyanın en zenginler listesinde 197,2 milyar dolar kazançla Elon Musk'ı geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. İşte dünyanın en zenginleri...
Elon Musk Tesla hisselerindeki değer kaybının ardından dünyanın en zenginleri listesindeki liderliğini bir Avrupalıya kaptırdı. Artık koltuğunda Fransız milyarder oturuyor. İşte değişen zenginler listesi...
FRANCOİSE BETTENCOURT MEYERS
96,3 milyar dolar
MİCHEAL DELL
100,9 milyar dolar
GAUTAM ADANİ
102,6 milyar dolar
CARLOS SLİM
104,5 milyar dolar
MUKESH AMBANİ
114,5 milyar dolar
SERGEY BRİN
114,9 milyar dolar
LARRY PAGE
120 milyar dolar
LARRY ELLİSON
127 milyar dolar
WARREN BUFFETT
133,1 milyar dolar
STEVE BALLMER
139,3 milyar dolar
BİLL GATES
148 milyar dolar
MARK ZUCKERBERG
178 milyar dolar
ELON MUSK
189,4 milyar dolar
JEFF BEZOS
196,3 milyar dolar
BERNARD ARNAULT
197,2 milyar dolar
Kaynak: -