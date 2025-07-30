Düzce'de fındık hasat tarihi belli oldu

Düzce'de 2025 yılı fındık hasat tarihlerinin, sahil, orta ve yüksek kesimler için rakıma göre 9 Ağustos'tan itibaren başlayacağı bildirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, iklim şartları ve fındığın gelişim durumunu dikkate alarak yürüttüğü arazi çalışmaları neticesinde 2025 yılı tahmini hasat takvimi belirlendi.

Buna göre hasadın, sahil kesim olarak bilinen 0-250 metre rakımlı bölgelerde 9 Ağustos, 250-500 metre rakımlı orta kesimde 15 Ağustos, 500 metreden daha yüksek rakımlı kesimlerde ise 23 Ağustos başlamasının uygun olacağı tespit edildi.

ÜRETİCİLERE "TEMİZLİK" UYARISI

İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hasat öncesinde bahçe temizliğinin önemine işaret etti. Düzce'nin yağışlı iklim yapısı sebebiyle yabancı otların hızla geliştiğini ve bunun yere düşen fındıkların kaybolmasına neden olduğunu belirten Uzun, "Bu nedenle, üreticilerin fındık hasadına başlamadan önce, fındık bahçelerinde 5-10 gün önceden temizlik yapmaları büyük önem taşıyor. Henüz tam olgunlaşmadan toplanan fındıklarda kalite kaybı yaşanabilecek. Hasadın zamanında ve doğru yöntemlerle yapılmasının verim açısından kritik bir durum. Fındık çeşitlerinin hasat olgunluğuna göre ayrı ayrı toplanması gerekiyor. Aksi takdirde kalite düşüşü yaşanabilir" dedi.

FINDIKTA HASAT OLGUNLUĞU KRİTERLERİ

İl Müdürü Uzun, bir fındığın hasat olgunluğuna ulaştığını gösteren kriterleri ise şöyle sıraladı:

"Zurufların (fındığı saran yeşil kabuk) iyice sararıp kızarması, fındığın daldan kendiliğinden dökülmeye başlaması, sarsma ile dökülen fındıkların en az dörtte üçünün iç dolgunluğunu tamamlamış olması, kabuklu fındıklardan kesit alındığında iç meyvenin sarımsı beyaz renge ve dörtte üç dolgunluğa ulaşmış olması gerekmektedir"

Üreticilerin dikkat etmesi gereken hususlara da değinen Uzun, en ideal toplama yönteminin dalları silkeleyerek dökülen fındıkları yerden toplamak olduğunu kaydetti. Uzun, "Dallardan elle kopararak toplamak, verimi düşürmesinin yanı sıra, bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak tomurcuklara zarar vermektedir. Toplanan fındıklar çuvallarda bekletilmeden serin, kuru ve havalandırılmış yerlerde kurutulmalıdır. Kurutulmadan depolanan ürünlerde aflatoksin oluşma riski bulunmaktadır. Aflatoksinli fındıkların piyasaya sürülmesi ise hem üreticilere hem ülke ekonomisine zarar veriyor. Ayrıca üreticilerimiz yangın riskine karşı fındık zurufunu bahçede yakmamalı ve çevreye zarar verilmemelidir" ifadelerini kullandı.