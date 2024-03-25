Edirne'de ekmeğe zam geldi mi? Valilikten açıklama

Edirne Valiliği'nden yerel basında çıkan ekmeğe zam iddialarına açıklama geldi. Açıklamada 200 gram ekmeğin 7,50 liradan satıldığı, fiyat tarifesinde bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Edirne Valiliği yerel basında çıkan ekmeğe zam iddialarının ardından açıklama yaptı. Ekmeğin satış tarifesinde değişiklik olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekmek fiyat tarifeleri Meslek Odaları Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikler kapsamında belirlenmektedir. Buna göre, ilgili odaların aldığı kararların öncelikle Ticaret Bakanlığına gönderilmesi ve bu sürecin tamamlanmasının ardından mevzuatta belirtilen süreler içerisinde Valiliğimize bildirilmesi gerekmektedir.

200 GRAM EKMEK 7,50 LİRA

Bu noktada, ilgili odalar tarafından henüz Valiliğimize ulaşmış yeni bir fiyat tarifesi bulunmamaktadır. İlimizde halen geçerli olan halk tipi ekmek kilogram fiyatı 37,50 lira olup, 1 adet 200 gram ekmeğin 7,50 lira olarak satışı yapılmaktadır. Valiliğimize mevcut fiyat tarifesinin dışında meslek odalarınca alınmış farklı bir fiyat tarifesi ulaştığında mevzuatın verdiği yetki ile hareket edilecektir."