Sürücü belgesi sahibi olan vatandaşların dikkat ettiği 'sınıf ve son kullanma tarihi'nden ayrı olarak 12'inci satırdaki kod ceza riski taşıyor. Ehliyet sahiplerinin belgenin arka yüzündeki yenilenme süresini e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. Sürenin aşılması halinde hem trafik cezası hem de muhtemel bir kazada ağır tazminat riskiyle karşı karşıya kalınabilir. 12'nci satırda yer alan sürenin ne için olduğu ortaya çıktı.

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Sürücü belgesi olanları ilgilendiren önemli kodlar ehliyet kartının üzerinde yer alıyor.

Ehliyet belgesi sınıfı, alınış tarihi, sona erme tarihleri gibi çeşitli bilinen bilgiler dışında 12'nci sırada yer alan bilgiler büyük mağduriyetler doğurabilir.

Sürücü belgesini alıp sınıfına göre azami 10 yıl yenilemeden kullanacağını zanneden vatandaşların 12'nci sıradaki kodu da kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Ehliyet sahibi olanlar dikkat! e-Devlet'ten kontrol edilmeli: Süresi dolduğunda ceza gelebilir

AĞIR CEZA RİSKİ VAR

Ehliyet belgesinin arka yüzünde 12'nci sırada yer alan kodlar arasında sağlık raporu yenileme süresine ilişkin ibare bulunuyor.

NTV'nin haberine göre; 12'nci sırada 103'le başlayan bir kod varsa 103.01 üç ayda bir sağlık kontrolü, 103.02 altı ayda bir sağlık kontrolü, 103.03 yılda bir sağlık kontrolü, 103.04 üç yılda bir sağlık kontrolü, 103.05 beş yılda bir sağlık kontrolü yapılması gerekiyor. Bu kodlar nedeniyle e-Devlet'te arama kısmına "e-imzalı sürücü raporları" yazarak kontrol edin. Raporun süresi dolmuşsa polis uygulama noktasında cezaya tabi tutulabilirsiniz.

Ehliyet sahibi olanlar dikkat! e-Devlet'ten kontrol edilmeli: Süresi dolduğunda ceza gelebilir

KAZALARDA KASKO VE SİGORTA DEVRE DIŞI KALABİLİR

Sürücü belgesinde 12'nci sırada sağlık raporu yenileme süresi dolmuşsa ve kazaya karışılmışsa trafik sigortası ve kasko karşı tarafın ya da kendi aracınıza gelen zararı ödemeyebiliyor. Milyonlarca liralık tazminatlarla karşılaşmamak için sürücü belgesinin iyice kontrol edilmesi gerekiyor.

Ehliyet sahibi olanlar dikkat! e-Devlet'ten kontrol edilmeli: Süresi dolduğunda ceza gelebilir

EHLİYET İÇİN YENİ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Sürücü belgesindeki sağlık raporunun süresi bitmiş veya süresinin bitimine yaklaşılmışsa aile hekimine gidilerek yeni rapor alınması gerekiyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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