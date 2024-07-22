Ehliyet sınavı değişiyor! İşte madde madde yeni kurallar
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ehliyet sınavıyla ilgili yeni kararlar alındı. Bakanlığın düzenlemesine göre, adaylar için birçok kuralda değişikliğe gidildi. Buna göre, sınav süresi uzatıldı, paralel park için 1 hak daha verildi, L parklarda esneme getirildi. İşte madde madde yeni düzenlemenin detayları.
TÜRKİYE GAZETESİ/ÖZEL- Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde değişiklik yapmıştı. Söz konusu düzenlemenin detayları ortaya çıktı.
EHLİYET SINAVINDA BİRÇOK DEĞİŞİKLİK
Buna göre ehliyet sınavında bir dizi değişikliğe gidildi. Alınan kararlar doğrultusunda ehliyet sınavlarında da park etmeden, sınav sürelerine kadar birçok değişiklik yapıldı.
BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRENE 5 YIL MEN
Yeşil Konya Sürücü Kursu Hasan Yaşar, milyonların merak ettiği yeni düzenlemenin detaylarını
turkiyegazetesi.com.tr'ye anlattı. Başkasının yerine sınava girenlere cezaların artırıldığını söyleyen Yaşar, "Yeni düzenlemeye göre, sürücü belgesi sınavlarına başkasının yerine girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenlerin sınavlardan men süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı." dedi.
İŞTE MADDE MADDE EHLİYET SINAVI VE KURSUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
- Paralel park için 1 hak daha verildi
- L parklarda esneme yapılacak
- Çıkmaz sokak da geri dönüş getirildi
- Başlangıç yeri ortak olmak üzere iki farklı güzergah oluşturulacak
- Sınavlar 40 dakika olarak yapılacak
- Direksiyon sınavlarında 1 günde 1 araca en fazla 10 kursiyer yazılabilecek
- Sınavın 1 tanesi akşam karanlığında yapılacak
- Engelli ehliyeti alacak olanlar kendi araçlarıyla sınava girebilecekler
- Usta öğreticiler, Kursiyerlere sınava girebilecek düzeye geldiğine dair yazılı belge verecek ve Mebbis'e işlenecek
- Kayıt esnasında sabıka beyanı değil karekodlu adli sicil belgesi istenecek.
- Kaydı yapılacak kursiyer mutlaka kursa gelecek resmi çekilip yazılı onayı alındıktan sonra Mebbis'e yüklenecek.
- Her kursiyere kesilecek olan fatura Mebbis'e işlenecek
- Kurum açmalarda kurucu olabilme şartı kaldırıldı
- E sınavdan geçen kursiyer yazılı beyan ile manuel otomatik değişikliği yapabilecek
- E sınavdan başarılı olup dosya yakan ve veya direksiyon sınavına girmeyen kursiyerler 3 yıl içinde teorik sınavdan muaf olacaklar
- Bazı değişiklikler hemen bazıları da 01.01.2025 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi