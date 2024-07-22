Ehliyet sınavı değişiyor! İşte madde madde yeni kurallar 

Ehliyet sınavıyla ilgili yeni kararlar alındı. Bakanlığın düzenlemesine göre, adaylar için birçok kuralda değişikliğe gidildi. Buna göre, sınav süresi uzatıldı, paralel park için 1 hak daha verildi, L parklarda esneme getirildi. İşte madde madde yeni düzenlemenin detayları.

TÜRKİYE GAZETESİ/ÖZEL- Milli Eğitim Bakanlığı, 9 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde değişiklik yapmıştı. Söz konusu düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

EHLİYET SINAVINDA BİRÇOK DEĞİŞİKLİK

Buna göre ehliyet sınavında bir dizi değişikliğe gidildi. Alınan kararlar doğrultusunda ehliyet sınavlarında da park etmeden, sınav sürelerine kadar birçok değişiklik yapıldı.

BAŞKASININ YERİNE SINAVA GİRENE 5 YIL MEN

Yeşil Konya Sürücü Kursu Hasan Yaşar, milyonların merak ettiği yeni düzenlemenin detaylarını

turkiyegazetesi.com.tr'ye anlattı. Başkasının yerine sınava girenlere cezaların artırıldığını söyleyen Yaşar, "Yeni düzenlemeye göre, sürücü belgesi sınavlarına başkasının yerine girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenlerin sınavlardan men süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı." dedi.

İŞTE MADDE MADDE EHLİYET SINAVI VE KURSUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER