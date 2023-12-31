Ekmek fiyatına bir zam daha geliyor, tarih belli oldu! "Bozuk para" detayı dikkat çekti

31 Aralık 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 17:59

Asgari ücrete yapılan zammın ardından üst üste zamlar gelmeye başladı. Vergi, harç ve cezalarda yapılan artışların akabinde ekmek fiyatlarına da zam geldi. Ankara ve Nevşehir'de yapılan zamların ardından bugün Bursa'da da ekmek fiyatında artışa gidildi.

SİMİDİN ARDINDAN EKMEK FİYATINA DA ZAM GELDİ

Bursa’da dün simit fiyatlarına zam yapıldığı duyurulmuştu. 10 Ocak'tan bugüne kadar 10 liradan satılan 100 gram simit 12.50 TL'den satılma kararının ardından ekmek fiyatının da aynı fiyattan satılacağı belirtildi. Bursa'da 1 Ocak’tan itibaren 250 gram ekmek 10 liradan tezgahlarda yerini alacak.

EN BÜYÜK SIKINTI BOZUK PARA

Bursa'da en son 13 Temmuz 2023’te yüzde 50 zamla 5 liradan 7,5 liraya çıkan 210 gram ekmek, yüzde 12’lik zamla birlikte 8,40 liradan satışa sunulacaktı. Ancak para üstü ve bozuk para sebebiyle 250 gram olarak üretilecek ekmek 10 liradan tezgahta yerini alacak.

10 LİRA DAHİ KURTARMIYOR

Artan maliyetlerin 10 lirayı bile kurtarmadığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "Tezgahlarda aşırı derecede bozuk para sıkıntısı çekiyorduk. Gramı yukarı çekerek 10 lira düz hesap yaptık. Yoksa artan maliyetimizin yüzde 10'unu zor karşılar. Bu bir zam değil. Ekmeğin gramajını 210’dan 250’ye çıkardık. Gramajı artırarak yüzde 12’lik zam yapmış olduk. Tüketici ve üretici arasında orta yolu bulmak istedik" dedi.

Bursa'da yeni yılda geçerli olacak ekmek fiyatları şu şekilde: