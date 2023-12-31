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    Ekmek fiyatına bir zam daha geliyor, tarih belli oldu! "Bozuk para" detayı dikkat çekti

    Asgari ücrete yapılan zammın ardından ekmek fiyatlarına zamların ardı arkası kesilmiyor. Ankara ve Nevşehir'de yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Bursa'da simide dün yapılan zammın ardından ekmek fiyatına da zam yapıldı. Fırıncıların bozuk para sıkıntısı yaşadığı Bursa'da yeni yılda ekmeğin gramajı 210’dan 250’ye çıkarılarak 10 TL'den satılmaya başlanılacak.

    Ekmek fiyatına bir zam daha geliyor, tarih belli oldu! &quot;Bozuk para&quot; detayı dikkat çekti
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Asgari ücrete yapılan zammın ardından üst üste zamlar gelmeye başladı. Vergi, harç ve cezalarda yapılan artışların akabinde ekmek fiyatlarına da zam geldi. Ankara ve Nevşehir'de yapılan zamların ardından bugün Bursa'da da ekmek fiyatında artışa gidildi.

    SİMİDİN ARDINDAN EKMEK FİYATINA DA ZAM GELDİ

    Bursa’da dün simit fiyatlarına zam yapıldığı duyurulmuştu. 10 Ocak'tan bugüne kadar 10 liradan satılan 100 gram simit 12.50 TL'den satılma kararının ardından ekmek fiyatının da aynı fiyattan satılacağı belirtildi. Bursa'da 1 Ocak’tan itibaren 250 gram ekmek 10 liradan tezgahlarda yerini alacak.

    EN BÜYÜK SIKINTI BOZUK PARA

    Bursa'da en son 13 Temmuz 2023’te yüzde 50 zamla 5 liradan 7,5 liraya çıkan 210 gram ekmek, yüzde 12’lik zamla birlikte 8,40 liradan satışa sunulacaktı. Ancak para üstü ve bozuk para sebebiyle 250 gram olarak üretilecek ekmek 10 liradan tezgahta yerini alacak.

    Ekmek fiyatına bir zam daha geliyor, tarih belli oldu! "Bozuk para" detayı dikkat çekti

    10 LİRA DAHİ KURTARMIYOR

    Artan maliyetlerin 10 lirayı bile kurtarmadığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "Tezgahlarda aşırı derecede bozuk para sıkıntısı çekiyorduk. Gramı yukarı çekerek 10 lira düz hesap yaptık. Yoksa artan maliyetimizin yüzde 10'unu zor karşılar. Bu bir zam değil. Ekmeğin gramajını 210’dan 250’ye çıkardık. Gramajı artırarak yüzde 12’lik zam yapmış olduk. Tüketici ve üretici arasında orta yolu bulmak istedik" dedi.

    Bursa'da yeni yılda geçerli olacak ekmek fiyatları şu şekilde:

    • 250 gram ekmek 10 TL
    • Tam buğday ekmek 25 TL
    • Sarı buğday ekmek 25 TL
    • Kepek ekmek 20 TL
    • Çavdar ekmek 25 TL
    • Köy ekmeği 30 TL
    • Trabzon ekmeği 30 TL
    • Roll ekmek 3,50 TL
    • Lavaş 20 TL

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EkmekZamBursa
    Haberler > Ekonomi > Ekmek fiyatına bir zam daha geliyor, tarih belli oldu! "Bozuk para" detayı dikkat çekti
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