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    Ekonomi yönetimi Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı: Gündem OVP ve reformlar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    EKK, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cevdet Yılmaz, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin de katıldığı toplantıda OVP ve reformlar ele alınacak.

    Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

    Orta Vadeli Program (OVP) ve reform gündemiyle finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların ele alınacağı toplantıda, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) mevcut durum ve bankalara verilecek Toplumsal Yatırım Notu gibi konular değerlendirilecek.

    Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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