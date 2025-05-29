Ekonomide kritik veri açıklandı! Milyarlarca dolar açık var 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Geçtiğimiz ay ithalat 20.8 milyar dolar, ithalat ise 32.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı nisanda yüzde 22,3 artarak 12 milyar 92 milyon dolara, ocak-nisan döneminde ise yüzde 14,7 artarak 34 milyar 586 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat %12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT %3,7, İTHALAT %6,6 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat %6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NİSANDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %11,1, İTHALAT %13,5 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Nisan ayında %11,1 artarak 17 milyar 325 milyon dolardan, 19 milyar 253 milyon dolara yükseldi.

Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %13,5 artarak 22 milyar 394 milyon dolardan, 25 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 6 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %12,5 artarak 44 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %75,7 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSANDA %22,3 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 9 milyar 891 milyon dolardan, 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında %66,1 iken, 2025 Nisan ayında %63,2'ye geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE %14,7 ARTTI

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %14,7 artarak 30 milyar 147 milyon dolardan, 34 milyar 586 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Nisan döneminde %73,4 iken, 2025 yılının aynı döneminde %71,3'e geriledi.

NİSANDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,4 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.

NİSANDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %69,4 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Nisan ayında ara mallarının payı %69,4, sermaye mallarının payı %14,0 ve tüketim mallarının payı %16,3 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Nisan döneminde ara mallarının payı %70,7, sermaye mallarının payı %13,5 ve tüketim mallarının payı %15,6 oldu.

NİSANDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 769 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 350 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 150 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 46 milyon dolar ile İtalya, 851 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,6'sını oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 95 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 377 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 130 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 352 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 758 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Nisan ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 582 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 773 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 775 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 537 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,1'ini oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 15 milyar 811 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 15 milyar 123 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 9 milyar 257 milyon dolar ile Almanya, 5 milyar 433 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 216 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,1'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %7,8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat %7,8 azalırken, ithalat %4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,7 azalırken, ithalat %3,4 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI % 3,5 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir. Ocak-Nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,8'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.



Nisan ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,2'dir. Ocak-Nisan döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,7'dir. Ocak-Nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,3'tür.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Nisan ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 artarak 18 milyar 877 milyon dolar, ithalat %14,5 artarak 30 milyar 473 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı %24,2 artarak 9 milyar 339 milyon dolardan, 11 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında %64,9 iken, 2025 Nisan ayında %61,9'a geriledi.

İHRACAT OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 78 MİLYAR 332 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,3 artarak 78 milyar 332 milyon dolar, ithalat %7,2 artarak 113 milyar 345 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %14,2 artarak 30 milyar 661 milyon dolardan, 35 milyar 13 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Nisan döneminde %71,0 iken, 2025 yılının aynı döneminde %69,1'e geriledi.