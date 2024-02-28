Ekonomiye güven azaldı

Düzenleyen: Sibel Sancaklı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Şubat 2024 10:09 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 10:15 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

TÜİK, 2024 yılı Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; ekonomik güven geçen aya göre yüzde 0,4 oranında azalarak 99,0 oldu.