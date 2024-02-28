Ekonomiye güven azaldı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
TÜİK, 2024 yılı Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; ekonomik güven geçen aya göre yüzde 0,4 oranında azalarak 99,0 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99,0 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 79,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 102,0 değerini aldı.
İNŞAATA GÜVEN ARTTI
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 118,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 91,8 değerini aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi